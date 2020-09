Apple de plus en plus intéressé par Face ID dans ses ordinateurs

La technologie Face ID a fait ses preuves en ce qui concerne l'authentification des utilisateurs sur iPhone et iPad. Cela fait quelque temps que Apple semble réfléchir à l'idée de l'intégrer dans ses Mac. Nouvelle preuve aujourd'hui.

Un système Face ID sur les Mac aurait beaucoup de sens. Après tout, la plupart des ordinateurs de la marque à la pomme disposent d’une webcam intégrée. Pourquoi celle-ci ne serait-elle pas utilisée pour Face ID ? Nous avons déjà vu Apple introduire une autre technologie d’authentification, Touch ID, sur ses Mac. Alors pourquoi ne pourrions-nous pas imaginer Face ID comme mesure de sécurité supplémentaire dans de futures machines de la marque à la pomme ?

Apple réfléchit à un système Face ID pour ses Mac

Il semblerait que la firme de Cupertino explore justement cette idée. C’est tout du moins ce qui ressort d’un nouveau brevet découvert par Apple World Today. Dans le document en question, il est question d’un système très similaire à ce que l’on connaît déjà sur iPhone et iPad. Selon le brevet, on peut notamment lire la chose suivante : “Dans certains appareils, un composant électronique optionnel pourrait identifier le visage d’une personne et par exemple exécuter une action en adéquation avec cette identification.”

Un système qui irait plus loin que la simple authentification

Mais le document de ce brevet suggère que ce système pourrait être utilisé pour faire davantage que la seule identification. Il pourrait permettre de déterminer le regard, et sa position, et déclencher l’exécution d’une action. “Dans certains appareils, un composant électronique optionnel pourrait déterminer la position du regard sur une interface utilisateur et par exemple exécuter une action en adéquation avec cette position.”

Cela pourrait permettre d’améliorer l’accessibilité à ce genre d’appareil aux personnes handicapées. Avec leur simple regard, il deviendrait possible de lancer une application ou d’effectuer un clic sur un bouton. Bien sûr, dans la mesure où il ne s’agit là que d’un brevet, il est impossible de savoir si ce genre de technologie deviendra un jour réalité ou non. Mais qui sait, avec Apple qui s’apprête à commercialiser ses premières machines dotées d’une puce ARM, tout est possible, non ?