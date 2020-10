Apple construirait son propre moteur de recherche pour réduire sa dépendance envers Google

Depuis plusieurs années maintenant, Apple cherche à ne plus dépendre de quiconque pour ses produits. Aujourd'hui, il semblerait que la firme de Cupertino veuille prendre ses distances avec Google en travaillant sur... son propre moteur de recherche.

Un récent rapport révélait que Google avait payé Apple quelque 12 milliards de dollars pour rester le moteur de recherche par défaut sur le navigateur web Safari. C’est une énorme somme, somme que Apple gagne uniquement de la part de Google, mais il semblerait que la firme de Cupertino estime qu’elle s’en tirerait mieux, sur le long terme, avec un tel produit fait maison.

Apple envisagerait de créer son propre moteur de recherche

En effet, si l’on en croit un récent rapport du Financial Times, Apple souhaiterait concevoir son propre moteur de recherche, ceci pour réduire sa dépendance envers Google et qui sait, peut-être devenir totalement indépendant sur ce sujet, à terme. Qui plus est, il faut aussi prendre en considération le fait que Apple est actuellement dans la ligne de mire des organisations de lutte antitrust. La perspective de se voir condamné pour pratique anticoncurrentielle pourrait pousser le géant américain dans cette direction.

Cela étant dit, il est difficile de prédire si créer un moteur de recherche et l’imposer aux utilisateurs sera une meilleure solution que l’actuelle. Microsoft a connu quelques difficultés lorsqu’il avait associé Internet Explorer à Windows à l’époque. Le journal précise aussi que Apple utilise actuellement certains morceaux d’un tel moteur de recherche dans ses produits, comme la vue du jour qui montre une liste de résultats compilés par Apple et non par Google.

Reste que l’on ne peut qu’être assez sceptique face à une telle possibilité. Google a des années de données et d’expérience derrière lui, un savoir qui lui a permis d’affiner encore et encore son moteur de recherche. Ce serait là une tâche monumentale pour Apple que de tenter de faire sa place sur ce marché. Même des entreprises comme Microsoft avec Bing n’ont pas réussi l’opération. Quoiqu’il en soit, l’information est à prendre avec des pincettes, ce n’est qu’une énième rumeur dans l’univers d’Apple. L’avenir nous dira si la marque à la pomme décide de s’engager sur ce terrain.