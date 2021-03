Apple confirme la tenue de la WWDC 2021 du 7 au 11 juin

Chaque année aux alentours du mois de juin, Apple organise sa traditionnelle grand messe dédiée aux développeurs et à son écosystème logiciel. L'édition 2021 a enfin ses dates.

C’est un rendez-vous qu’Apple ne saurait manquer pour rien au monde. Peu importe la crise sanitaire. La firme de Cupertino tient à organiser chaque année sa World Wide Developer Conference (WWDC). Nous attendions depuis quelques semaines les dates précises pour cette édition 2021. La WWDC 2021 aura lieu du 7 au 11 juin prochains.

Apple annonce les dates de sa WWDC 2021

Chaque année sans faute, Apple organise sa conférence WWDC en milieu d’année. L’année dernière marquait la toute première fois que la firme de Cupertino devait l’organiser en virtuel, et cela s’est révélé être une formule gagnante. Ce qui a conduit le géant américain à organiser le reste de ses événements de manière virtuelle avec des vidéos pré-enregistrées. Cette année, la formule sera la même.

Rendez-vous du 7 au 11 juin 2021

Apple vient de révéler les dates précises de la tenue de cet événement virtuel WWDC 2021. Il aura lieu du 7 au 11 juin 2021. Et comme attendu avec cet événement particulier, il s’agira là surtout d’évoquer le logiciel, avec la firme de Cupertino qui ne manquera pas de mettre en pas les futures versions de ses plates-formes que sont iOS, masOS, tvOS, watchOS et iPadOS, ainsi que les outils dédiés aux développeurs et les meilleures pratiques pour créer sur ces plates-formes.

Selon Susan Prescott, vice-présidente des Worldwide Developer Relations et Enterprise and Education Marketing, “nous adorons rassembler nos développeurs chaque année à la WWDC pour leur faire découvrir nos dernières technologies et les mettre en relation avec les ingénieurs Apple. Nous travaillons actuellement à faire de cette WWDC21 la plus grande et la meilleure qui soit et nous sommes impatients d’offrir aux développeurs Apple de nouveaux outils pour les aider dans la création d’applications qui transforment la manière dont nous vivons, travaillons et jouons.”

Il est intéressant de noter qu’Apple annonce ainsi ses plans pour cette WWDC 2021 alors que des rumeurs affirmaient la tenue d’un autre événement, avant, en avril. De cet autre événement, aucun mot. Espérons qu’Apple aura des détails à partager bientôt. Et pour l’heure, on se réjouira en tous les cas de découvrir les nouveautés qui seront annoncées pendant la WWDC 2021.