Apple confirme à demi-mots l’existence des Macs avec puce M1X

Maintenant qu’Apple a introduit sa toute première puce Apple Silicon, M1, l’on s’attend à ce que la firme de Cupertino décline sa gamme pour couvrir tout son catalogue, jusqu’aux configurations les plus haut de gamme. Cela prendra un certain temps, évidemment. D’aucuns pouvaient imaginer une annonce dès la WWDC 2021, il n’en fut rien. Mais la firme de Cupertino a, semble-t-il, confirmé à demi-mots leur existence.

Si vous faites partie des déçus du fait qu’Apple n’ait pas profité de sa WWDC pour annoncer de nouveaux MacBook Pro comme plusieurs rumeurs le laissaient entendre, vous vous consolerez peut-être en vous rappelant que la WWDC est d’ordinaire réservée aux logiciels et services. Certes, Apple a effectivement annoncé ses puces M1 l’année dernière durant la WWDC mais il était assez évident que c’était extraordinaire.

Cela étant dit, il semblerait qu’Apple puisse avoir prévu une quelconque annonce durant l’événement. En effet, un tweet de Max Balzer montrait une capture d’écran de la diffusion en direct sur YouTube de la WWDC dans laquelle Apple avait inscrit le tag “m1x mac”. M1X, pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, serait la prochaine version de la puce M1.

Voilà un choix de nom très intéressant. Les appareils iOS utilisent les puces A et Apple incrémente ce chiffre d’une génération à l’autre, avec une désignation en X pour une puce légèrement améliorée. Cela reste assez étrange dans la mesure où l’on s’attendait à ce qu’Apple conçoive quelque chose de plus puissant pour son nouveau MacBook Pro.

Difficile de savoir pourquoi ces tags ont été inclus sans qu’aucune annonce ne soit faite. Il est tout à fait possible qu’il s’agisse d’une simple faute de frappe ou peut-être Apple a-t-il voulu aussi répondre aux internautes qui effectuaient une recherche sur M1X. Il faudra en tous les cas attendre le troisième trimestre 2021, ou plus tard, pour découvrir ces nouveaux MacBook Pro.

OK OK OK

Everyone stay calm… but I just spotted these tags on Apple's YouTube livestream of the June 7 keynote!!!

APPLE CONFIRMED THE M1X!!!@jon_prosser you were right after all!!!

This isn't fake, you can get the @TubeBuddy extension for YT and it shows them! pic.twitter.com/C54sBydj7u

— Max Balzer (@maxbalzer_) June 9, 2021