Apple condamné à payer une amende de $500 millions pour avoir ralenti les iPhone

En 2018, un citoyen américain attaquait Apple dans un procès qui refigurait le combat de David contre Goliath. Une entente a finalement été trouvé, à hauteur de 500 millions de dollars. Chaque propriétaire d'iPhone ralenti peut être dédommagé de 25 dollars.

Au milieu du mois d’août 2018, nous rapportions les prémices de l’affaire : un citoyen américain, Jay Brodsky attaquait Apple pour ses iPhone bridés. La firme ralentissait en effet les iPhone à la sortie d’iOS 11 (iPhone X et iPhone 8 mis à part) afin de préserver la batterie sur le long terme, sans communiquer toutefois la manœuvre à ses utilisateurs. Ainsi si elle avait raison d’un point de vue technique, la communication elle avait été occultée, conduisant à des accusations d’obsolescence programmé. Pour contrecarrer cette mauvaise publicité, Apple a baissé le prix du remplacement des batteries (bridées dès 80% de capacité totale) de 79 à 29 euros, ce qui l’a amené à changer 11 millions de batteries d’iPhone en 2018, soit dix fois plus que l’année précédente. Apple a également choisi désormais de notifier les utilisateurs d’un éventuel ralentissement après une mise à jour d’iOS. Malgré tout, un recours collectif avait été déposé et aujourd’hui l’affaire prend fin grâce un accord à l’amiable.

D’abord la France, puis les États-Unis

En France, la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF) a rendu son verdict en février en infligeant une amende de 25 millions d’euros. Mais aujourd’hui c’est au tour de l’affaire américaine de se conclure avec un accord trouvé entre les deux parties, deux ans après ses débuts, pour un montant total de 500 millions de dollars. Celui-ci doit permettre de dédommager tous les anciens ou actuels propriétaires d’iPhone aux États-Unis.

Jusqu’à $25 par propriétaire

Selon Ars Technica, ceux-ci pourront percevoir 25 dollars par iPhone, mais le montant réel qu’ils recevront dépendra du montant des honoraires et des dépenses de tous les avocats, des indemnités de service au plaignant, des frais d’avis et de la valeur globale des réclamations approuvées — le montant pourrait ainsi être porté à 500 dollars. Les honoraires des avocats s’élèvent à 30% du montant minimum de règlement (320 millions de dollars), soit 93 millions de dollars et jusqu’à 1,5 million de dollars pour les dépenses.