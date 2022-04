Apple commence son ménage de printemps dans le code des apps sur l’App Store

Apple a, semble-t-il, commencé à faire appliquer de manière plus rigoureuse sa politique contre les applications vieillissantes. En 2016, la firme de Cupertino affirmait qu’elle allait supprimer les applications qui ne fonctionnaient plus, ne respectaient pas les dernières directives ou devenaient obsolètes. Ces dernières années, cette mesure n’avait pas vraiment fait parler d’elle, mais elle revient aujourd’hui sur le devant de la scène. Dans plusieurs tweets repérés par The Verge, des développeurs indépendants partagent un email reçu d’Apple leur demandant de mettre à jour leurs applications.

“Cette application n’a pas été mise à jour depuis un certain temps et sera supprimée des ventes dans 30 jours”, explique la firme de Cupertino dans l’email en question. “Vous pouvez faire en sorte que cette application reste accessible aux nouveaux utilisateurs dans l’App Store en la mettant à jour dans les 30 jours.”

Apple précise que les développeurs peuvent toujours générer des revenus via les microtransactions même si l’application est supprimée du store. De plus, les applications continuent de fonctionner pour celles et ceux qui les ont téléchargées sur leur appareil. Certains utilisateurs qui ont partagé des captures d’écran de cet avertissement sur Twitter s’inquiète que cette nouvelle initiative affecte les petits développeurs de manière disproportionnée.

“C’est une barrière injuste pour les développeurs indépendants”, explique le développeur de Protopop Games, Robert Kabwe. “Je me retrouve là, un vendredi soir, à bosser comme un damné après ma journée de travail, pour tenter de me faire un peu d’argent avec mes jeux indépendants, à essayer de suivre les changements Apple, Google, Unity, Xcode, macOS qui surviennent si rapidement que ma tête va exploser.”

Sur une page d’aide dédiée à l’initiative des Améliorations de l’App Store, la marque à la pomme explique que cette mesure est en place “pour faciliter aux utilisateurs la découverte d’apps fantastiques qui répondent à leurs besoins.” Le géant américain précise aussi vouloir s’assurer que le logiciel que l’on trouve sur la plate-forme est “fonctionnel et totalement à jour”.

Il n’y a pas de réponse facile à cette situation. Du point de vue d’un utilisateur iOS, ce n’est pas une bonne chose que d’acheter un nouvel appareil Apple et installer des apps qui ne sont pas optimisées pour tirer profit du matériel de cet appareil. Dans la majorité des cas, cela ne saurait pousser à aller voir ailleurs, mais on apprécierait volontiers de pouvoir profiter de tout ce que l’appareil a à offrir.

I feel sick. Apple just sent me an email saying they're removing my free game Motivoto because its more than 2 years old.

It's part of their App improvement system.

This is not cool. Console games from 2000 are still available for sale.

This is an unfair barrier to indie devs. pic.twitter.com/7XNcLfiEcR

— Protopop Games (@protopop) April 23, 2022