Apple a commencé à fabriquer l’un de ses tous derniers iPhone en Inde. Reuters rapport que le géant américain a démarré la production d’iPhone 13 dans le pays. Bien que la firme de Cupertino n’ait pas précisé de quelle usine il s’agit, une source affirme qu’un complexe Foxconn dans la ville de Sriperumbudur, dans l’État de Tamil Nadu, était chargé d’assembler les appareils. Il s’agit du quatrième iPhone à être fabriqué en Inde. La marque à la pomme avait démarré à produire dans le pays en 2017 avec l’iPhone SE original.

Apple commence à fabriquer des iPhone 13 en Inde

Cette initiative n’a rien de très surprenant. Le gouvernement indien a utilisé plusieurs leviers pour mettre la pression sur les entreprises pour fabriquer leurs produits localement, y compris des règles d’investissement nécessitant une utilisation de matériaux locaux d’au moins 30 %. L’augmentation des taxes d’importation a aussi joué un grand rôle. Si Apple n’avait pas fabriqué l’iPhone 13 localement, l’appareil aurait certainement été trop cher par rapport à la concurrence qui, elle, produit déjà à l’intérieur du pays.

Une initiative presque obligatoire pour la firme de Cupertino

La firme de Cupertino a aussi beaucoup diversifié sa production en dehors de Chine, notamment pour éviter les différents commerciaux et autres soucis inhérents quand on se repose trop sur un seul et même pays, sur la Chine en l’occurrence. Une production indienne pourrait aider Apple à contrebalancer les difficultés de production en Chine. L’entreprise envisagerait de la même manière de délocaliser une part de sa production d’AirPod et de MacBook au Vietnam. Malheureusement, selon Nikkei, la pandémie aurait beaucoup retardé ce projet.

Le lancement de cette production en Inde survient par ailleurs malgré de nombreux incidents avec les ouvriers indiens. Des émeutes avaient même éclaté dans l’usine d’iPhone Wistron dans la zone industrielle de Narasapura, fin 2020. Les employés se plaignaient de salaires impayés, d’un nombre d’heures excessif et de conditions de travail difficiles. Apple avait placé Wistron en probation jusqu’à ce qu’il règle ces problèmes, mais il est évident que cette crise n’a pas aidé Apple à augmenter ses activités de fabrication dans le pays.