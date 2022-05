Apple commence à envoyer ses invitations pour la WWDC 2022. Les chanceux seront peu nombreux cette année.

Chaque année, les fans de la marque à la pomme et plus généralement les amateurs de tech attendent la grand-messe d’Apple, la WWDC, sa conférence annuelle dédiée aux développeurs. Cette année 2022 sera l’occasion d’introduire les prochaines versions majeures de ses systèmes d’exploitation. Et il ne fait aucun doute que les surprises seront au rendez-vous. C’est donc une très bonne surprise que d’apprendre aujourd’hui que la firme de Cupertino a commencé à envoyer ses invitations à cet événement très sélect.

Apple commence à envoyer ses invitations pour la WWDC 2022

La Worldwide Developer Conference d’Apple sera principalement virtuelle cette année, mais certains chanceux pourront être présents physiquement sur place à l’Apple Park. Le géant de la tech a en effet commencé à envoyer des invitations en ce sens pour le 6 juin prochain. Les heureux participants pourront suivre la keynote et les différentes vidéos State of the Union sur place. Si les deux dernières conférences dédiées aux développeurs ne furent que de pures expériences en ligne, cette fois, dans la mesure où certains employés ont retrouvé le chemin de leur bureau, au moins une fois par semaine, il n’y avait plus trop de raison de ne pas se réunir physiquement.

Les chanceux seront peu nombreux cette année

Les membres du Programme Développeur Apple et du Programme Entreprise Développeur Apple avaient la chance de soumettre leur candidature pour être invités entre le 9 et le 11 mai. La firme de Cupertino déclarait qu’elle choisira les heureux gagnants de manière totalement aléatoire. Et comme vous pouvez le voir dans l’image ci-dessous, les invitations ne sont pas transférables. Les sélectionnés ont jusqu’au 19 mai 3 h du matin (heure française) pour répondre, sans quoi leur invitation sera proposée à un autre candidat.

Apple devrait profiter de l’événement pour présenter iOS 16, iPadOS 16, watchOS 9, tvOS 16 ainsi que la prochaine version de macOS. La marque à la pomme pourrait aussi évoquer ses très attendues puces Apple Silicon M2, lesquelles seraient actuellement en test dans pas moins de neuf nouveaux modèles de Mac.