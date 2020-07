Apple cesse le développement des jeux Arcade pas suffisamment engageants

Le jeu vidéo a beaucoup évolué ces dernières années, notamment dans la manière dont nous le consommons. Les services de jeu via abonnement, par exemple, ont le vent en poupe. Encore faut-il pouvoir fidéliser suffisamment les joueurs...

Les jeux mobiles sont aujourd’hui le plus souvent free-to-play. Autrement dit, le jeu est gratuit à télécharger et à jouer mais si les joueurs souhaitent avancer plus rapidement ou bénéficier de certaines fonctionnalités, ils doivent passer à la caisse. Cela peut être assez frustrant pour celles et ceux qui ne veulent pas payer outre mesure. C’est notamment pour cela que Apple lançait Apple Arcade et cela passe par certains ajustements.

Apple met fin aux développements de certains titres d’Apple Arcade

Avec Apple Arcade, moyennant 4,99€ par mois, les joueurs ont accès à un grand catalogue de titres exclusifs qui ne proposent aucune publicité ni achat intégré. Autrement dit, une fois l’utilisateur abonné, celui-ci peut profiter pleinement des jeux disponibles. Encore faut-il que les jeux en question soient suffisamment intéressants et engageants sur la durée pour que l’utilisateur continue de payer son abonnement mois après mois. Ainsi, selon un rapport de Bloomberg, la firme de Cupertino aurait décidé de cesser le développement de plusieurs jeux jugés pas assez engageants justement.

Pour mieux se concentrer sur les jeux les plus engageants

Pour celles et ceux qui ne seraient pas familiers de Apple Arcade, sachez que la marque à la pomme participe financièrement au développement des jeux à destination de Apple Arcade. Les développeurs reçoivent aussi un pourcentage de chaque abonnement à 4,99€, un pourcentage variable selon la popularité du jeu. Ce qui encourage les développeurs à créer des jeux toujours plus sympathiques et engageants. Lorsque Bloomberg interrogeait Apple au sujet des annulations de plusieurs titres à venir, le géant américain répondait : “Nous sommes fiers d’avoir lancé le premier service via abonnement de jeu mobile. Celui-ci compte désormais plus de 120 jeux, nombre d’entre eux ont gagné des prix divers et ont été acclamés pour leur univers artistique ou leur gameplay. L’objectif a toujours été de développer le service et de faire évoluer le catalogue d’Apple Arcade et nous sommes impatients que nos abonnés découvrent les jeux sur lesquels travaillent actuellement les développeurs.”