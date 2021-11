Apple cesse discrètement de vendre son iMac 21,5 pouces

Apple cesse la vente de son iMac 21,5 pouces, preuve que le géant a désormais toute confiance en ses puces Apple Silicon.

Gérer un catalogue de produits n’est pas toujours facile. A fortiori lorsque l’on dispose de diverses gammes et que les générations s’enchaînent rapidement. C’est le cas d’Apple. Et si la firme de Cupertino a pris l’habitude d’organiser des événements presse assez importants pour officialiser ses nouvelles machines, le retrait d’une machine au catalogue, lui, se fait en toute discrétion. C’est le cas aujourd’hui pour un ordinateur très apprécié chez les clients Apple.

Il vous faudra désormais opter pour un grand écran si vous voulez un ordinateur de bureau Mac propulsé par une puce Intel. 9to5Mac rapporte que la firme de Cupertino a cessé de vendre son iMac 21,5 pouces, environ un an et demi après l’introduction de son modèle M1. La marque à la pomme proposait un seul et unique modèle dual-core à 1 099 $, via une page plutôt difficile à trouver sur l’Apple Store mais la chaîne YouTube Tech God a remarqué qu’elle avait disparu aux alentours du 29 octobre.

Preuve que le géant a désormais toute confiance en ses puces Apple Silicon

Engadget a contacté Apple pour avoir davantage de précisions sur la situation. La firme de Cupertino a l’habitude de garder ses Mac au catalogue un long moment avant de cesser leur commercialisation. Exception avait été faite en mars de cette année, lorsque la marque à la pomme confirmait réduire les ventes de ses iMac Pro.

Cette décision ne devrait en tous les cas pas réjouir les clients qui appréciaient l’iMac 21,5 pouces pour son tarif relativement faible, sa petite taille et ses ports. Il faudra désormais passer à l’iMac 27 pouces ou au Mac mini si vous n’êtes vraiment pas prêt(e) à passer à la puce Apple Silicon. Voilà une preuve supplémentaire de la confiance d’Apple en ses processeurs. La firme de Cupertino s’estime prête à abandonner totalement les puces Intel.