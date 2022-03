Apple cesse de vendre l’écran 5K LG UltraFine

Suite au lancement de Studio Display, Apple retire le moniteur LG UltraFine 5K de son Store.

C’est devenu une habitude. À chaque lancement d’un nouveau produit Apple s’ensuit un remaniement plus ou moins profond dans le store de la marque à la pomme. Ce qui est tout à fait logique, finalement. En effet, si le géant américain lance un nouveau smartphone, par exemple, proposer tel ancien modèle n’a plus grand sens. Aujourd’hui, c’est une référence de moniteur qui disparaît du magasin de la marque à la pomme.

Quelques jours après avoir cessé la commercialisation de l’iMac 27 pouces, la firme de Cupertino met aussi un terme à la vente des écrans LG UltraFine. Comme MacRumors l’a découvert, si vous allez faire un tour sur le store de la marque à la pomme, vous ne trouverez plus le modèle 5K 27 pouces. LG a, lui aussi, semble-t-il, cessé les ventes de ce moniteur, son site web indiquant simplement une “rupture de stock”.

Sans surprise aucune, la suppression du modèle 27 pouces de l’Apple Store coïncide avec l’annonce officielle du tout nouveau Studio Display. Vendu à partir de 1 749 €, cet écran dispose d’une dalle Retina 5K avec affichage P3 pour un large gamut de couleurs et 600 nits de luminosité. Ce moniteur est par ailleurs doté d’une puce A13 Bionic pour augmenter les capacités de sa caméra 12 MP et de son système de son à six haut-parleurs. Ce qui faisait redondant avec l’UltraFine 5K.

Autrement dit, l’on se retrouve là avec une évolution logique de l’Apple Store. Cela étant dit, la disparition d’une marque tierce pour un produit encore une fois estampillé Apple ne fera probablement pas que des heureux, surtout quand on sait à quel tarif est proposé ce nouveau moniteur Studio Display. La firme de Cupertino, elle, poursuit dans sa voie d’indépendance totale.