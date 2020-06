Apple brevette un système pour réaliser des selfies à plusieurs et à distance

Les selfies sont clairement rentrés dans les mœurs depuis plusieurs années. Certains ne peuvent plus s'en passer et en réalisent plusieurs dizaines par jour. Mais la crise sanitaire rend aujourd'hui la pratique du selfie de groupe assez dangereuse.

Prendre des selfies à plusieurs oblige les participants à se rapprocher un maximum pour que tout le monde rentre dans le cadre. Une pratique qui n’est évidemment pas conseillée pendant une période de pandémie comme celle que nous traversons actuellement. Les technologies modernes peuvent cependant aider et Apple vient d’en imaginer une nouvelle, déposant un brevet très intéressant.

Apple brevette un système pour réaliser des selfies de groupe à distance

La firme de Cupertino vient de se voir accorder un brevet décrivant un système permettant de réaliser des “selfies de groupe synthétiques”. L’idée est d’inviter des gens à une session selfie et le logiciel viendrait placer les participants derrière vous, comme s’ils étaient effectivement présents. Il serait même possible de créer des diffusions vidéo en direct avec ce système et les participants pourraient éditer les clichés pour se voir eux-mêmes devant au milieu. Pour replacer parfaitement le sujet dans le contexte premier du selfie.

Vos proches pourraient être à vos côtés sans l’être vraiment

Cela étant dit, aussi ingénieuse et intéressante puisse être cette idée, ne comptez pas pouvoir utiliser un tel système rapidement. En effet, Apple avait déposé cette idée en Juillet 2018, bien avant que le Covid-19 ne devienne un problème dans le monde entier. Nul ne sait non plus, comme toujours, si la marque à la pomme saura en faire un produit fini et encore moins si elle en a vraiment l’intention. Apple explore ici simplement une idée, il n’est nullement question d’un projet quelconque. Toujours est-il qu’avec la crise sanitaire, la possibilité de réaliser de tels selfies de groupe à distance pourrait être très bien accueillie. Les gens sont actuellement très friands de toute solution permettant de conserver des liens avec leurs proches.