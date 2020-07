Apple brevette un système de capteurs dissimulés sous l’écran

Pour embarquer tout les capteurs frontaux sur nos smartphones tout en offrant un design homogène sur la face avant, les fabricants ont eu plusieurs idées. Aucune vraiment parfaite, excepté peut-être le fait de dissimuler ces capteurs directement sous l'écran.

L’encoche sur les smartphones est un débat qui fait rage depuis plusieurs années maintenant. Certains détestent jusqu’à son existence même sur la face avant d’un smartphone, d’autres s’y sont accoutumés. Les fabricants ont pourtant testé plusieurs solutions, comme le poinçon ou la caméra popup. Mais rien n’est vraiment idéal. Le mieux est de dissimuler tous ces capteurs directement sous l’écran. Apple y réfléchit.

Apple brevette un système pour dissimuler les capteurs frontaux sous l’écran

Les fans d’iPhone qui détestent l’encoche seront intéressés d’apprendre que, selon un rapport de Patently Apple, la firme de Cupertino réfléchit à des moyens les dissimuler à la vue. Le media a découvert un brevet décrivant un système permettant de cacher plusieurs capteurs sous l’écran de l’appareil. Autrement dit, Apple n’aurait plus à réserver une portion de la face avant pour accueillir la caméra frontale et le capteur de luminosité ambiante.

La firme de Cupertino a-t-elle trouvé une solution efficace pour ce faire ?

Voilà qui permettrait à la marque à la pomme de se débarrasser enfin de l’encoche et réduire encore davantage les bordures de ses appareils, voire même de les supprimer totalement. Cela étant dit, Apple n’est pas le seul à vouloir se débarrasser de cette encoche. Ce n’est malheureusement pas si facile. Notamment en ce qui concerne la caméra. La placer sous l’écran affecte logiquement la qualité d’image, ce qui n’est pas une bonne chose. Impossible de savoir si Apple trouvera une solution parfaite avant la concurrence ou non. Difficile aussi de savoir si la firme de Cupertino fera simplement de ce brevet une réalité. Et encore moins quand. À suivre !