Apple brevette un intéressant pied pour deux moniteurs

Les géants de la tech déposent des brevets très régulièrement. Apple est particulièrement actif sur ce segment. Voici aujourd'hui un brevet décrivant un pied pour deux moniteurs.

Si l’ordinateur portable est très populaire ces dernières années, les solutions desktop complètes sont encore très plébiscitées. Cela passe notamment par l’intégration sur un bureau d’un ou plusieurs moniteurs. Et en la matière, Apple a des idées. La preuve avec ce brevet découvert tout récemment, décrivant un pied pour un double moniteur.

Un brevet Apple pour un système de fixation double écran

En ce qui concerne les systèmes de fixation d’écrans d’ordinateur, chacun a ses préférences. Il y a ceux qui sont parfaitement satisfaits du pied fourni par le fabricant et il y a ceux qui préfèrent un bras articulé, pour se garder davantage d’espace sur le bureau. Et selon le nombre de moniteurs que vous utilisez, vous pouvez devoir utiliser plusieurs bras, ou plusieurs pieds.

Le problème avec cette solution, c’est que parfois il est assez difficile d’obtenir une symétrie et un alignement parfait. Ce qui peut être problématique au quotidien. La firme de Cupertino a réfléchi à la question et, dans un brevet découvert récemment par Patently Apple, on découvre un design assez différent de système de fixation de moniteurs. Et il faut reconnaître que le résultat est plutôt intéressant.

Un rail en deux parties pour les aligner facilement

Comme vous pouvez le voir dans le schéma ci-dessus, le système vise à maintenir les moniteurs aussi alignés que possible. Pour ce faire, il s’agit d’un rail placé à l’horizontal sur lequel les moniteurs viennent se monter. Cela étant dit, le rail en question est séparé en deux parties, une pour chaque moniteur. Cela permettrait aux utilisateurs de déplacer les écrans de les espacer en largeur ou en hauteur mais de les maintenir toujours sur le même plan.

Étant donné la somme demandée par Apple pour son pied Pro Display XDR, nul doute que le tarif d’un tel accessoire, s’il venait à voir le jour, serait très élevé, mais il faut admettre qu’il s’agit là d’une bien belle idée. À suivre !