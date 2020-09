Apple autorise les services de streaming de jeux vidéo sur l’App Store, insuffisant pour Microsoft

Apple et l'App Store, c'est une grande histoire, une grande histoire de contrôle et d'hégémonie. La firme de Cupertino y règne en maître depuis des années mais les choses comment à changer, sous l'impulsion notamment de Epic Games, avec son jeu Fortnite.

Apple a récemment annoncé un certain nombre de changements qui vont être appliqués très bientôt sur l’App Store. Ces modifications permettront notamment d’accueillir les services de streaming de jeux vidéo sur la plate-forme. Ce qui peut, bien évidemment, sembler être une bonne idée de prime abord. Mais il y a un hic, un hic qui va rendre la tâche bien compliquée aux développeurs qui souhaiteraient proposer leur application sur l’App Store.

Apple autorise les services de streaming de jeux vidéo sur l’App Store

En effet, si cela peut effectivement sembler une bonne chose, Microsoft est assez rapidement monté au créneau, se déclarant très insatisfait par cette solution. Dans un communiqué transmis à The Verge, un porte-parole du géant de Redmond déclarait notamment : “Cela reste une très mauvaise expérience pour les utilisateurs. Les joueurs veulent pouvoir passer directement à leur jeu depuis une sélection préétablie de jeux dans une seule et même application, comme ils le font déjà avec les films ou les chansons. Ils n’ont pas envie de devoir télécharger plus de 100 applications pour jouer aux jeux individuellement depuis le cloud. Nous voulons placer les joueurs au centre de tout ce qu’ils font et leur offrir une bonne expérience est crucial dans cette optique.”

mais impose que les jeux soient disponibles individuellement sur le store

Pour celles et ceux qui apprendraient parler de tout cela pour la première, sachez que ces nouvelles règles affirment la chose suivante : si les services de streaming de jeux vidéo seront effectivement autorisés sur l’App Store, tous les titres proposés au catalogue du service devront aussi être listés individuellement dans l’App Store. L’idée est de permettre à Apple d’analyser les jeux en question pour s’assurer que chacun d’entre eux respectent les règles en place dictées par la firme de Cupertino.

Assez logiquement, comme vous pouvez l’imaginer, c’est une condition très problématique. Les développeurs devraient alors soumettre tous les jeux à l’approbation de l’App Store. Et ceux qui n’ont pas fait ce qu’il faut pour rendre leurs titres compatibles se verront refuser du catalogue. Cela pourrait sérieusement nuire à tout le service de streaming sur iOS.