Les assistants numériques vocaux sont aujourd'hui très répandus dans nos foyers. Google et Amazon se sont lancés sur ce marché. Apple, comme à son habitude, a pris son temps mais force est de constater cette fois que le HomePod n'est pas un franc succès...

Il faut bien l’admettre, contrairement aux enceintes connectées intelligentes Amazon Echo et Google Home, Apple n’a pas la même réussite avec son HomePod. Pensé et conçu comme un appareil “premium”, le tarif élevé de cette enceinte couplé aux limitations actuelles de l’assistant numérique vocal Siri font du HomePod un appareil relativement boudé par le grand public. Ce qui n’empêche évidemment pas la firme de Cupertino de vouloir corriger sa copie…

Apple aurait une équipe dédiée à sauver le HomePod

Interrogé à distance via une session sur Periscope, Mark Gurman, journaliste chez Bloomberg généralement très au fait des rumeurs concernant Apple, révélait que Apple travaillait activement à “sauver” le HomePod. Pour ce faire, la marque à la pomme a mis sur pied une équipe dédiée. L’objectif est de trouver des solutions pour le rendre plus attractif au grand public et de fait, augmenter les ventes qui refusent pour l’heure de décoller. La faute à plusieurs facteurs, bien connus et identifiés, y compris par Apple, depuis un certain temps.

Y parviendra-t-elle seulement ?

Selon Mark Gurman, l’un des principaux problèmes du HomePod, c’est Siri. “Ce n’est pas uniquement un problème de composants matériels et de prix. Le problème, c’est Siri. On va rapidement voir arriver une mise à jour majeur de Siri sur le HomePod cette année. Je sais qu’il y a une équipé chez Apple qui a pour unique objectif de sauver le HomePod, de rendre ce HomePod vraiment utile au quotidien.” Plusieurs rumeurs circulent ces derniers temps évoquaient le fait que la firme de Cupertino travaillerait sur une version plus petite et plus abordable de son enceinte. Celle-ci pourrait même voir le jour cette année. S’agit-il de ce à fait fait allusion Mark Gurman ? Difficile à dire. Une chose est sûre, Apple n’a pas encore dit son dernier mot. À suivre !