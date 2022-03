Apple aurait trouvé une utilisation intéressante de la Touch Bar du MacBook Pro

Un brevet Apple trouve une autre utilité à la Touch Bar. L'emplacement permettrait de ranger et recharger l'Apple Pencil.

La Touch Bar d’Apple avait été introduite dans les MacBook Pro il y a quelques années. Sur le papier, l’idée était très intéressante. Avoir un certain nombre de boutons virtuels qui pouvaient ainsi changer selon le contexte de l’application en cours d’utilisation permettait de bénéficier d’une grande souplesse à l’utilisation, de réaliser des actions plus facilement et plus rapidement. Malheureusement, son implémentation laissait à désirer et les développeurs n’ont pas vraiment voulu se lancer pour en tirer profit. Apple pourrait recycler la chose, si l’on peut dire.

Cela étant dit, il se pourrait que la firme de Cupertino ait trouvé un cas pratique plus intéressant pour cette Touch Bar. Et celui-ci implique l’Apple Pencil. En effet, si l’on en croit un rapport d’AppleInsider, un brevet découvert récemment laisserait entendre que la marque à la pomme imagine que l’espace utilisé par la Touch Bar pourrait servir de zone de recharge magnétique pour l’Apple Pencil.

Cependant, dans la mesure où l’Apple Pencil n’est actuellement supporté que sur l’iPad, il semblerait que ce brevet puisse être assez vieux. Ou alors, si les rumeurs voulant qu’Apple travaille sur un MacBook avec écran pliable, sorte d’hybride entre l’iPad et le MacBook, sont avérées, il serait tout à fait logique que la prise en charge de l’Apple Pencil soit de la partie sur une telle machine.

Et dans ce cas précis, avoir un espace dédié pour ranger et recharger le stylet lorsque l’on utilise l’appareil en mode ordinateur portable prend tout son sens. Et lorsque l’utilisateur passe en mode tablette, il peut récupérer un Apple Pencil chargé, prêt à l’emploi.

Dans la mesure où il ne s’agit que d’un brevet, il est impossible de savoir si une telle fonctionnalité deviendra réalité un jour, d’autant plus que celle-ci n’aurait effectivement de sens que sur la machine hybride dont parlent plusieurs récentes rumeurs. L’idée est en tous les cas très intéressante.