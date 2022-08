Apple aurait testé l’affichage de publicités dans les recherches Plans

Apple testerait l'intégration de publicités dans Plans. Vers davantage de publicités à venir dans ses applications natives ? Mais comment concilier cela avec l'App Tracking Transparency ?

Apple pourrait avoir l’intention d’intégrer des publicités dans davantage de ses propres applications. Si l’on en croit Mark Gurman de Bloomberg, la firme de Cupertino aurait réalisé des tests en interne d’une version de Plans intégrant des publicités dans les résultats de recherche. La marque à la pomme utilise déjà de telles publicités au sein de son App Store.

Apple testerait l’intégration de publicités dans Plans

Les développeurs intéressés peuvent payer le géant américain pour que leur logiciel apparaisse en haut de la page de résultats de recherche lorsque l’utilisateur tape certains termes particuliers. Le journaliste suggère que les publicités dans Plans fonctionneraient de la même manière. Par exemple, un restaurant japonais pourrait payer Apple pour que son établissement s’affiche en haut des résultats locaux lorsque les utilisateurs tapent “sushi”. Mark Gurman croit que la firme de Cupertino pourrait implémenter des publicités similaires dans ses apps Podcasts et Books. L’entreprise pourrait aussi, selon lui, commencer à proposer une offre avec publicité via Apple TV+.

Vers davantage de publicités à venir dans ses applications natives ?

Mark Gurman attribue cette initiative à Todd Teresi, le vice-président en charge de la division publicité de la marque à la pomme. Todd Teresi a récemment commencé à rendre des comptes directement à Eddy Cue et aurait évoqué son envie d’augmenter grandement l’impact de son équipe. La division génère environ 4 milliards de dollars de revenus annuels. Todd Teresi voudrait passer sur un montant à deux chiffres. Cela nécessiterait un important développement des efforts actuels d’Apple en ce qui concerne la publicité.

Une telle progression sur la publicité et sa mise en avant serait un revirement important pour une entreprise qui, tout du moins aux yeux du monde, s’est positionnée comme un défenseur de la vie privée. Avec le déploiement d’iOS 14.5, Apple avait introduit une fonctionnalité baptisée App Tracking Transparency (ATT). Cela permet d’éviter que les apps n’enregistrent votre activité à travers les autres apps et sites web. En 2022, il avait été estimé que cette politique engendrerait une perte d’environ 13 milliards de dollars de revenus pour Meta, la société mère de Facebook. Lorsque Apple avait annoncé l’ATT durant la WWDC 2020, l’entreprise déclarait publiquement avoir pensé et conçu cette fonctionnalité pour protéger la confidentialité des utilisateurs. Un récent rapport de The Wall Street Journal, qui expliquait que la marque à la pomme avait tenté de signer un accord avec Facebook pour partager des revenus, suggère que ses motivations avec l’ATT pourraient finalement ne pas être si altruistes que cela.