Apple aurait montré des plans de sa voiture à un fabricant de pièces auto en 2020

Apple aurait montré des plans de sa voiture à un fabricant en 2020. Malheureusement, la pandémie a mis fin aux échanges.

Si Apple doit commercialiser sa propre voiture électrique dans un futur proche, il est assez évident que la firme de Cupertino doit déjà avoir au moins noué des contacts avec des fabricants de pièces auto pour les différents composants de ladite voiture. Un rapport de Nikkei Asia révèle que la marque à la pomme aurait montré des schémas de son projet à un fabricant de pièces en 2020. Et cela n’a donc rien de très surprenant, finalement.

Apple aurait montré des plans de sa voiture à un fabricant en 2020

Selon le rapport en question, il semblerait qu’une personne qui se dit être responsable des composants Apple a pris contact avec le fournisseur japonais Sanden, annonçant clairement que la firme de Cupertino voulait fabriquer des véhicules électriques. Cette personne est ensuite allée montrer à Sanden des plans supposés de cette première voiture, y compris les schémas nécessaires pour le système d’air conditionné dans le véhicule.

Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, Sanden est l’un des plus gros fabricants de pièces pour les systèmes de climatisation pour les voitures. Il n’est donc pas surprenant qu’Apple prenne contact avec lui. Le rapport affirme par ailleurs que les deux entreprises ont ensuite échangé quant aux prérequis spécifiques et techniques pour les différents éléments. Malheureusement, il semblerait que Sanden ne fournira pas les composants en question pour la firme de Cupertino.

Malheureusement, la pandémie a mis fin aux échanges

En effet, à cause de la pandémie, les affaires de Sanden étaient au plus mal en juin 2020, l’entreprise avait de lourdes dettes à rembourser et les discussions avec Apple ont dû cesser. Il y avait eu des rumeurs laissant entendre que la marque à la pomme avait pris contact avec divers constructeurs automobiles pour aider le géant américain dans ce titanesque projet, mais à ce jour, nul ne sait qui occupera ce rôle. Affaire à suivre !