Apple aurait débauché la directrice de la communication pour la réalité augmentée de Meta

Facebook est l’un des principaux acteurs du marché de la réalité virtuelle, notamment via son offre Oculus. Et si l’entreprise s’est rebaptisée Meta il y a peu, c’est justement pour mettre en avant son intention de se lancer à corps perdu dans ces réalités virtuelle et augmentée et de bâtir son propre métavers.

Cela étant dit, il semblerait qu’Apple soit parvenu à convaincre l’un des grands cadres de Meta de rejoindre la firme de Cupertino. C’est tout du moins ce qu’annonce le dernier numéro en date de la newsletter Power On de Mark Gurman. Le journaliste révèle que la marque à la pomme aurait débauché la directrice de la communication pour la réalité augmentée de Meta, Andrea Schubert.

Mark Gurman ne précise pas quel rôle jouera Andrea Schubert chez Apple, mais le fait qu’elle avait un poste au département réalité augmentée chez Meta laisse entendre qu’elle pourrait jouer un rôle similaire au sein de la firme de Cupertino. Ces derniers temps, les rumeurs se multiplient concernant un casque de réalité mixte qui serait en préparation chez Apple, avec un lancement qui pourrait survenir dès l’année prochaine.

Cela fait aussi de longues années maintenant que des rapports provenant d’ici ou là suggèrent que la marque à la pomme développerait son propre casque de réalité mixte, et nous pourrions même voir un jour Apple lancer une paire de lunettes de réalité augmentée. Pour certains, celles-ci pourraient même, à terme, remplacer purement et simplement l’iPhone. Voilà en tous les cas un énorme défi pour la firme de Cupertino, si tant est que ces informations soient avérées, évidemment. D’autres entreprises comme Google ont déjà tenté de commercialiser des produits similaires, sans succès. Il sera très intéressant de voir si Apple parvient à réussir là où la firme de Mountain View a échoué.