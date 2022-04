Apple aurait commencé à tester neuf modèles de Mac avec puce M2

Apple testerait pas moins de neuf modèles de Mac avec puce M2. Toutes ne verront peut-être pas le jour.

Apple pourrait bientôt commercialiser un certain nombre de nouveaux Mac propulsés par sa prochaine génération de puces maison. Si l’on en croit Mark Gurman, de Bloomberg, le géant de la tech aurait commencé à tester pas moins de neuf modèles de Mac avec quatre puces différentes M2, ce qui laisse entendre que la firme de Cupertino prépare un lancement en bonne et due forme.

Bien que l’information ne soit pas supposée être publique, la marque à la pomme teste les machines en utilisant des applications tierces de l’App Store, et les logs développeur de ces applications nous donnent une idée de ce à quoi nous attendre quant à ces futures machines.

L’un des appareils actuellement en test serait un MacBook Air avec une puce M2 disposant d’un CPU à 8 cœurs et 10 cœurs pour la partie graphique, contre 8 “seulement” pour le modèle actuel. Des rapports précédents laissaient entendre que le prochain MacBook Air proposerait un profond changement de design, avec, semble-t-il, un châssis encore plus fin, davantage de ports et la recharge MagSafe. La firme de Cupertino testerait aussi plusieurs Mac mini propulsés par des puces M2 et M2 Pro ainsi qu’un MacBook Pro M2 d’entrée de gamme avec les mêmes spécifications que le MacBook Air évoqué ci-dessus.

Apple avait commercialisé ses MacBook Pro 14 et 16 pouces en octobre dernier, mais Mark Gurman affirme que l’entreprise a commencé de nouveaux modèles de 14 et 16 pouces avec 64 Go de mémoire et des puces M2 Pro et M2 Max. La M2 Max aurait même 12 cœurs CPU et 38 cœurs pour la partie graphique, contre 10 et 32 respectivement pour les modèles actuels. Arrive enfin le nouveau Mac Pro, lequel embarquerait le successeur à la puce M1 Ultra. Cette dernière, lancée très récemment, est la puce la plus puissante à ce jour d’Apple, elle est actuellement intégrée dans le Mac Studio. Marc Gurman avertit cependant qu’il n’y a aucune garantie que la marque à la pomme commercialise tous les modèles qu’elle teste en ce moment. Cela étant dit, les nouveaux MacBook Air, Mac mini et le MacBook Pro d’entrée de gamme devraient être lancés avant la fin de cette année.