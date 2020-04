Apple aurait choisi de diminuer sensiblement ses commandes d’iPhone 5G

En cette période de pandémie de Covid-19, avec les mesures de confinement prises par les gouvernements, c'est toute l'économie qui est mise à mal. Les particuliers sont nombreux à être touchés de plein fouet, perdant leur emploi, faisant faillite, etc.

Si certains ont encore la chance d’avoir leur travail pendant cette période de crise sanitaire sans précédent, des milliers, dans le monde entier, sont au chômage forcé. Conséquence directe, le porte-feuille est bien moins rempli. Pour certains analystes, il faudrait même s’attendre à une période de récession économique. Toujours est-il que les priorités d’achat sont sensiblement revues. Et Apple en est bien conscient.

Apple diminuerait ses commandes de composants pour l’iPhone 12

Si les gens ont moins d’argent que d’ordinaire, ils dépensent moins que d’ordinaire, et surtout, ils dépensent différemment, se concentrant sur les produits et services les plus importants, notamment ceux de première nécessité au quotidien. La firme de Cupertino a parfaitement conscience de la situation et aurait pris la décision de diminuer drastiquement le nombre de ses commandes d’iPhone 5G auprès de ses fournisseurs. Un signe fort que l’économie mondiale est dans une situation délicate.

Signe que la demande pourrait ne pas être au rendez-vous

En effet, un rapport de DigiTimes, qui cite plusieurs sources proches du dossier, la marque à la pomme aurait revu ses commandes de composants à la baisse pour le très attendu iPhone 12 qui devrait être lancé avant la fin de cette année 2020. Cette information, si elle est avérée, évidemment, laisse suggérer que le géant américain anticipe une demande plus faible que les prévisions initiales. Ces derniers mois, les rumeurs autour du lancement de l’iPhone 12 se sont multipliées. Certaines affirment même que le lancement serait repoussé à 2021, Apple attendant apparemment que l’économie se rétablisse tant soit peu avant de proposer sa nouvelle génération de smartphones. D’autres, a contrario, affirme que la firme de Cupertino n’a pas l’intention de déroger à son planning habituel. L’avenir nous dira ce qu’il en est. Pour l’heure, on prendra cette information comme la simple rumeur qu’elle est, avec des pincettes donc.