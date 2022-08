Apple aurait bloqué la dernière mise à jour de Telegram pour une histoire d’emoji

La dernière mise à jour de Telegram a été refusée par Apple à cause des Telemoji, des emoji améliorés. Elle est disponible dès à présent sur iOS, sans Telemoji.

Depuis qu’Apple a lancé son App Store, les développeurs, petits et grands, se font souvent attraper par les petits lutins de la validation de la marque à la pomme. Cela fait retarder la publication des mises à jour, voire les empêche totalement. L’application de messagerie Telegram, très populaire, vient d’en faire les frais, selon son PDG, Pavel Durov. Ce dernier a publié un message sur son canal Telegram expliquant que la dernière version en date avait été bloquée par Apple pendant deux semaines sans que le géant américain donne vraiment la raison de cette décision.

La dernière mise à jour de Telegram a été refusée par Apple

Comme précisé par The Verge, la mise à jour a finalement pu être déployée tout récemment et Pavel Durov est revenu sur le sujet via Telegram. Apple aurait demandé à Telegram de retirer une nouvelle fonctionnalité baptisée Telemoji, laquelle, selon le PDG, propose “des versions de plus grande qualité des emoji standard”. Pavel Durov a même inclus un aperçu de ces emoji améliorés dans son post : ceux-ci sont très similaires à ceux utilisés par Apple, mais avec des animations très nettes et réussies, pour rendre la plate-forme plus expressive encore.

à cause des Telemoji, des emoji améliorés

“C’est une décision déconcertante d’Apple parce que Telemoji aurait apporté une tout autre dimension aux emoji statiques basse résolution et aurait permis d’enrichir de manière significative leur écosystème”, écrit Pavel Durov dans son post. Difficile de savoir précisément comment cette fonctionnalité pourrait enrichir l’écosystème d’Apple, mais c’est en tous les cas une assez mauvaise publicité pour Apple, a fortiori quand on sait que Telegram a déjà de nombreuses options de stickers et d’emoji allant bien au-delà de ce que propose iOS. Pavel Durov précisait d’ailleurs qu’il y a plus de 10 nouveaux packs d’emoji dans la dernière mise à jour de Telegram et que l’entreprise prendra le temps nécessaire pour que les Telemoji soient “encore plus uniques et reconnaissables”.

Il y a cependant encore un grand nombre d’améliorations relatives aux emoji dans cette version. L’entreprise explique qu’elle lance une “plate-forme ouverte d’emoji” sur laquelle quiconque peut proposer ses propres packs d’emoji, accessibles aux utilisateurs payants de Telegram. Si vous n’êtes pas premium, vous pourrez tout de même voir ces emoji personnalisés et les essayer dans les “messages enregistrés” comme les rappels et autres notes das l’app. Et si vous tapotez sur ces emoji personnalisés, vous pouvez même voir leurs animations en plein écran.

Elle est disponible dès à présent sur iOS, sans Telemoji

Pour faciliter l’accès à tout ceci, le panneau des stickers, GIF et emoji a été redessiné, avec des onglets pour chaque catégorie de réaction. Cela permet au clavier de l’app iOS de faire jeu égal avec celui de l’app Android ainsi qu’avec la version web de Telegram. Il y a aussi de nouveaux paramètres de confidentialité pour contrôler qui peut vous envoyer des messages vidéo et vocaux – tout le monde, les contacts uniquement ou personne -. Telegram précise que, comme ses autres paramètres de confidentialité, vous pouvez définir des “exceptions” pour que des groupes spécifiques ou des utilisateurs puissent “toujours” ou “jamais” vous envoyer des messages vidéo ou vocaux. Cette mise à jour, sans Telemoji, est disponible dès à présent.