Apple attaque NSO Group en justice au sujet du spyware Pegasus

Apple veut attaquer NSO Group en justice pour rendre l'entreprise responsable de la création du spyware Pegasus.

Il y a aujourd’hui un grand nombre de malwares en circulation. Certains ratissent large, si l’on peut dire, d’autres sont plus ciblés. Parmi les cibles de choix des hackers, les appareils mobiles. Nos smartphones, avec nous au quotidien, renferment toute notre vie numérique. Il y a un type de malware qu’Apple n’est vraiment pas content de voir circuler, il s’agit du spyware Pegasus de NSO Group qui a notamment été utilisé par des gouvernements pour espionner certaines minorités et personnes bien précises.

Apple veut attaquer NSO Group en justice

Parmi les cibles de Pegasus, des militants, journalistes et autres opposants aux gouvernements qui s’expriment souvent à l’encontre des différents pouvoirs en place. La firme de Cupertino a récemment annoncé qu’elle allait attaquer NSO Group en justice dans l’espoir de rendre l’entreprise responsable de la création dudit spyware, un logiciel qui est utilisé pour espionner des utilisateurs sur ses produits, et notamment l’iPhone.

pour rendre l’entreprise responsable de la création du spyware Pegasus

La marque à la pomme cherche à empêcher l’entreprise d’utiliser ses produits dans de quelconques objectifs de recherche futurs. Selon le communiqué de Craig Federighi, vice-président de l’ingénierie logicielle chez Apple, “des acteurs soutenus par les états comme NSO Group dépensent des millions de dollars sur des technologies de surveillance sophistiquées sans devoir rendre des comptes à qui que ce soit. Cela doit changer.”

Et d’ajouter notamment : “Les appareils Apple sont les plus sécurisés pour le grand public sur le marché – mais les entreprises privées qui développent des spywares soutenus par les pays sont devenues plus dangereuses encore. Bien que ces menaces de cybersécurité n’impactent qu’un très petit nombre de nos clients, nous prenons toutes les attaques sur nos utilisateurs très au sérieux, et nous travaillons constamment à renforcer la sécurité et les protections de la vie privée dans iOS pour garder nos utilisateurs en sécurité.”