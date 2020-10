Apple attaque en justice une société de recyclage d’appareils de la marque à la pomme

Le recyclage de nos produits électroniques est plus important que jamais. Les géants de la tech font leur possible en ce sens, en sous-traitant souvent cette opération. Et il peut y avoir des surprises. Exemple aujourd'hui.

Apple vient de déposer une action en justice contre l’un de ses anciens contractants, GEEP Canada, pour avoir supposément revendu plus de 100 000 iPhone, iPad et Apple Watch alors qu’il était censé les désassembler et les recycler. “Au moins 5,3 tonnes de produits Apple ont quitté les locaux de GEEP sans être détruits – un fait que GEEP a lui-même confirmé”, peut-on lire dans la plainte, selon The Logic.

Apple attaque en justice un contractant canadien

Le problème a été découvert après un audit déclenché par Apple sur plus de 500 000 iPhone, Apple Watch et iPad entre 2015 et 2017. La firme de Cupertino a constaté que 18% de ces appareils (103 845 au total) avaient toujours accès à Internet via les réseaux cellulaires. Étaient exclus de cette comptabilisation les appareils compatibles WiFi uniquement. Autrement dit, le chiffre réel devrait être bien plus élevé.

Apple réclame 31 millions de dollars canadiens (19,90 millions d’euros) à son ancien partenaire. GEEP n’a pas nié le vol mais affirme que trois employés ont volé ces appareils pour leur propre bénéfice, pas pour celui de l’entreprise. Apple a répondu que les trois employés en question étaient des cadres seniors chez GEEP.

Apple fournit effectivement des appareils reconditionnés mais la marque à la pomme ne vend ni ne permet de vendre de quelconques appareils qui ne respecteraient pas les standards de sécurité et de qualité de l’entreprise. “Les produits envoyés au recyclage ne sont plus bons à être vendus aux consommateurs… ils pourraient représenter de sérieux problèmes de sécurité”, déclarait la firme de Cupertino à The Verge.

Cela étant dit, plusieurs groupes prônant le droit à la réparation critiquent vivement Apple pour sa politique en place quant aux magasins de réparation tiers et aux produits toujours aussi difficiles à réparer. Le géant américain effectue une partie du recyclage lui-même avec des machines baptisées Dave et Daisy capable de désassembler 200 smartphones par heure pour récupérer certains composants très difficiles à recycler, composants qui ne sauraient autrement pas recyclés. Cependant, les voix sont de plus en plus nombreuses à s’élever contre la pratique même du recyclage, prônant davantage la réutilisation des produits si l’on veut pouvoir réduire les 53 millions de tonnes de déchets d’équipements électriques et électroniques générés durant la seule année 2019.