Apple Arcade étend son catalogue avec une trentaine de nouveaux jeux

Des nouveautés et des exclusivités déboulent en masse dans le catalogue du service jeu vidéo d'Apple.

Accessible pour tous les âges, Apple Arcade offre des avantages uniques comme l’absence de publicité et d’achats intégrés ainsi qu’une application de la politique de confidentialité rigoureuse et un abonnement complet donnant un accès à un maximum de six membres d’une même famille. Mais cet abonnement payant permet aussi et surtout d’avoir accès à plus de 180 jeux, dont des exclusivités totalement inédites comme Fantasian de Mistwalker, Wonderbox : The Adventure Maker d’Aquiris, World of Demons de PlatinumGames, Clap Hanz Golf de Clap Hanz, Taiko no Tatsujin : Pop Tap Beat de Bandai Namco, NBA 2K21 Arcade de 2K Sports ou encore Star Trek : Legends de Tilting Point, ainsi que des classiques comme Monument Valley, Mini Metro, Fruit Ninja Classic, Don’t Starve : Pocket Edition, Reigns, SpellTower, Mahjong Titan, Baldland et The Room Two.

The best collection of mobile games just got a lot bigger. Today, we’re adding 32 games—including a collection of App Store Greats and Timeless Classics. Want to know about the 11 new Arcade Originals? We thought you might! Let's start with… pic.twitter.com/Czqs1tJGg7 — Apple Arcade (@AppleArcade) April 2, 2021

“Au cours de son année de lancement, Apple Arcade s’est distingué auprès des critiques et des adeptes du jeu vidéo grâce à sa créativité, à son catalogue diversifié et à son engagement en faveur de la protection de la vie privée de ses utilisateurs, offrant une plateforme sécurisée à utiliser en famille ou entre amis“, explique Matt Fischer, vice-président App Store d’Apple. “Nous lançons désormais notre plus grande extension depuis les débuts du service. Apple Arcade offre plus de 180 jeux incroyables, parmi lesquels des nouveaux venus dans les catégories Arcade Originals, Classiques indémodables et Les légendes de l’App Store. On y retrouve de nouveaux jeux créés exclusivement pour Arcade tels que NBA 2K21 Arcade Edition, Star Trek Legends et The Oregon Trail, mais aussi des grands favoris de l’App Store tels que Monument Valley et Threes! ou encore des grands classiques comme Chess et Solitaire. Nous proposons une incroyable diversité d’expériences de jeu pour tous.”

Un trailer pour Apple Arcade

Apple Arcade est disponible pour 4,99 euros par mois et inclut un mois d’essai gratuit. Les clients qui achètent un nouvel iPhone, iPad, iPod touch, Mac ou une nouvelle Apple TV bénéficient d’un an d’abonnement gratuit à Apple Arcade. Le service est inclus dans les offres Apple One Individuel (14,95 euros) et Famille (19,95 euros) via un abonnement mensuel avec un mois d’essai gratuit.