Apple Arcade dévoile un abonnement annuel (assez avantageux)

Apple Arcade est le dernier-né des abonnements chez Apple. La formule permet d'avoir accès à un vaste catalogue de jeux mobiles iOS, moyennant un abonnement mensuel. Aujourd'hui apparaît une abonnement annuel, plus rentable au mois, pour les utilisateurs convaincus.

Apple Arcade est actuellement facturé aux abonnés 4,99€ par mois. Ce n’est pas particulièrement cher mais additionné aux autres abonnements que vous avez déjà certainement, ces quelques euros mensuels supplémentaires peuvent tout de même peser dans le porte-monnaie. La bonne nouvelle, c’est que la firme de Cupertino vous offre aujourd’hui la possibilité de réaliser quelques économies, pour peu que vous soyez prêt(e) à investir davantage dès le départ.

Apple Arcade propose un abonnement annuel

La marque à la pomme vient en effet tout juste d’introduire une nouvelle option d’abonnement, l’abonnement annuel, proposé à 49,99€. Autrement dit, avec cette nouvelle formule, vous économiseriez deux mois sur une année. 10€ sur un an, ce n’est peut-être pas grand chose, mais comme dit, c’est toujours ça de pris. Le revers de la médaille, c’est que vous en avez pour un an. Mais si vous êtes convaincu(e) que Apple Arcade vous convient parfaitement, et si vous savez que vous avez l’utilisez pendant au moins un an, alors autant profiter de cette offre au tarif préférentiel.

49,99€ au lieu de 59,88€ sur 12 mois

Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, Apple Arcade est un service via abonnement lancé en grande pompe il y a quelques mois. Celui-ci offre aux abonnés un accès à un catalogue entier de jeux qu’ils peuvent télécharger et auxquels ils peuvent jouer quand ils le souhaitent. Voyez cela comme le Netflix des jeux mobiles. Certains titres sont des exclusivités à Apple Arcade, d’autres des grands classiques salués par les critiques et d’autres encore de petits jeux qui ne demandent qu’à être découverts. L’idée, ici, est de proposer des jeux complets, sans aucun achat in-app ni microtransaction. Les abonnés profitent ainsi directement du jeu complet, sans avoir à s’inquiéter de payer pour débloquer telle ou telle fonctionnalité additionnelle. Google propose une fonctionnalité similaire sous la forme du Google Play Pass. La principale différence réside dans le fait qu’il propose aussi des applications mobiles qui ne sont pas des jeux vidéo.