Apple Arcade : avec un mois d’essai gratuit supplémentaire ?

Apple mise beaucoup sur les services via abonnement. Ceux-ci se sont grandement multipliés, au sein de la firme de Cupertino et ailleurs. L'un d'entre eux est Apple Arcade, pour jouer à tout un tas de jeux mobiles sélectionnés.

Apple Arcade, pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, est un service via abonnement coûtant 4,99€ par mois. Les abonnés ont accès à un catalogue d’une centaine de jeux, exclusifs ou non, mais totalement sans publicité ni achat intégré. La liste des applications accessibles n’est jamais vraiment connue, c’est probablement d’ailleurs l’une des raisons expliquant pourquoi la marque à la pomme propose un mois d’essai gratuit aux nouveaux clients.

Apple offre un deuxième mois gratuit à Apple Arcade

Et il semblerait aujourd’hui que la firme de Cupertino n’ait décidé d’augmenter cette période d’essai. En effet, selon plusieurs emails envoyés à d’anciens abonnés, Apple offrirait un second mois d’essai gratuit. Selon l’email en question : “Nous ajoutons constamment de nouveaux jeux et mises à jour dans l’onglet Arcade, pour que vous trouviez toujours quelque chose qui vous plait. Venez voir toutes les nouveautés avec un nouveau mois gratuit.”

Voilà qui est intéressant, effectivement. Encore faudrait-il connaître les conditions d’éligibilité à ce second mois gratuit. Apple n’a pas communiqué sur le sujet. Avec la tournure de l’email, il semblerait que ce soit plutôt pour celles et ceux qui ont profité du mois gratuit sans pour autant s’abonner, ou les utilisateurs qui se sont désabonnés. Ian Fuchs, de Cult of Mac, a par exemple reçu cette offre alors qu’il avait payé un mois avant d’annuler son abonnement. Ce pourrait être là une tentative d’Apple de récupérer d’anciens abonnés, effectivement.

à certains anciens abonnés, semble-t-il

Toujours est-il que c’est une bonne promotion pour Apple Arcade. Le service propose de nombreux jeux qui encouragent à jouer longtemps et régulièrement, avec des récompenses quotidiennes notamment. Certains titres offrent aussi de jolis cadeaux à celles et ceux qui auraient arrêté de jouer pendant un certain temps et qui reviennent. Voici en tous les cas une jolie promotion, tout à fait appropriée pour un service de jeu vidéo.