Apple App Store : une faille peut empêcher une application de se lancer si vous ne donnez pas 5 étoiles

Une faille de l'App Store récemment découverte permet d'empêcher une application de se lancer tant que vous ne lui attribuez pas 5 étoiles.

Les magasins d’applications sont extrêmement utiles, ils permettent de retrouver les applications, centralisées, indexées et les propriétaires y font régner l’ordre et la sécurité. Cela n’empêche malheureusement pas des failles d’exister, des malwares de se fondre dans certaines applications, etc. L’Apple App Store n’est pas immunisé non plus. Une faille permet ainsi d’empêcher une application de se lancer tant que vous ne lui attribuez pas 5 étoiles.

Une faille de l’App Store peut forcer une application à vous demander 5 étoiles

L’un des moyens de vérifier si une application est légitime et à quel point elle est efficace, c’est de vérifier ses notes et commentaires. Cela étant dit, la pertinence même de ces notes et commentaires peut être remise en question. En effet, l’Apple App Store semble souffrir d’une faille permettant aux développeurs peu scrupuleux de créer des applications qui refusent de s’ouvrir tant qu’une note de 5 étoiles n’a pas été donnée.

pour pouvoir se lancer normalement

La faille en question a été découverte par le développeur Kosta Eleftheriou qui, par le passé a déjà mis au jour un certain nombre de failles et autres bugs de l’App Store. Dans la vidéo ci-dessus, vous pouvez voir une application refuser de se lancer à moins d’avoir une note de 5 étoiles. Et selon Kosta Eleftheriou, il serait extrêmement facile pour n’importe quel développeur de mettre un tel système en place. Ce qui, vous l’aurez compris, peut avoir un impact très négatif sur la confiance que les utilisateurs peuvent placer dans les notes et commentaires des applications de l’App Store.

Bien sûr, on imagine que la plupart des développeurs ne souhaitent pas emprunter ce chemin pour faire bien voir leurs applications, d’une part, et pour éviter de voir leurs applications et leur compte banni d’autre part. Mais pour des arnaqueurs en tous genres, il s’agit là d’une véritable aubaine.

Difficile de savoir si Apple est au courant de cette faille. Une chose est sûre, maintenant qu’elle a été rendue publique, il faut espérer que la firme de Cupertino fasse le nécessaire rapidement.