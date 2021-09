Apple App Store : les prochains soucis juridiques pourraient venir d’Inde

Après la Corée du Sud et le Japon, l'Inde pourrait passer à l'attaque contre Apple, toujours concernant sa commission de 30 % et les paiements sur l'App Store

Les géants de la tech jouissent actuellement assurément d’une position privilégiée, une position qu’ils ont obtenue en se battant, certes, mais qui est aujourd’hui parfois plus que discutable. Apple, par exemple, est grandement critiqué ces derniers temps quant à sa gestion de l’App Store. La grogne monte depuis plusieurs mois. Les prochains ennuis juridiques pourraient provenir d’Inde. Explication.

Après la Corée du Sud et le Japon, l’Inde pourrait passer à l’attaque contre Apple

Aux États-Unis, Apple mène une gigantesque bataille en justice contre Epic concernant notamment la commission appliquée sur l’App Store. En Corée du Sud, Apple a pratiquement reçu une obligation légale de permettre les processus de paiement tiers. Au Japon, la firme de Cupertino a dû permettre aux applications de type lecteur (d’actualités et autre) de rediriger les utilisateurs vers des sites externes pour la gestion de leur compte, ceci pour mettre fin à une enquête en cours dans le pays.

Toujours concernant sa commission de 30 % et les paiements sur l’App Store

La semaine dernière, Apple annonçait un certain nombre de concessions : les développeurs peuvent désormais envoyer des emails à leurs utilisateurs pour les informer de l’existence de méthodes de paiement alternatives. Malheureusement pour la marque à la pomme, ces problèmes juridiques ne sont qu’un début. En effet, selon un rapport de Reuters, il semblerait que la Competition Commission of India étudie une affaire de pratique anti-concurrentielle à l’encontre d’Apple.

L’affaire a été portée en justice par une organisation à but non lucratif du pays qui affirme que la commission d’Apple de 30 % sur l’App Store “heurte la concurrence” dans la mesure où elle fait augmenter les coûts, tant pour les développeurs que les clients. Et ceci est vrai, jusqu’à un certain point. Certains développeurs ont augmenté les tarifs de leurs abonnements pour amortir cette commission de 30 %. S’abonner directement via la plate-forme du développeur en question permet alors de réduire les frais.

L’organisation demande à Apple ni plus ni moins que ce que tout le monde semble réclamer aujourd’hui, à savoir autoriser les méthodes de paiement tierces. Difficile de savoir si cette demande aboutira mais la décision de justice en Corée du Sud pourrait faire jurisprudence.