Apple App Store : les développeurs peuvent enfin promouvoir leurs méthodes de paiement alternatives

Apple assouplit (un peu) sa règle concernant les méthodes de paiement sur l'App Store, les développeurs peuvent désormais promouvoir plus facilement leurs propres solutions

L’un des principaux reproches faits par les développeurs à Apple au sujet de son écosystème d’applications mobiles concerne les méthodes de paiement. Seul le système de la firme de Cupertino peut être utilisé. Les développeurs peuvent proposer des méthodes de paiement alternatives mais ils ont interdiction de leur promouvoir publiquement. Autrement dit, ce sont des options que les utilisateurs doivent découvrir par eux-mêmes. Il y a du nouveau sur ce point.

Et c’est l’une des principales raisons pour lesquelles Epic et Apple se livrent actuellement une énorme bataille juridique, suite à la décision d’Epic de contourner cette règle imposée par la marque à la pomme. Cela étant dit, il semblerait qu’il y ait une bonne nouvelle sur ce front pour les développeurs. En effet, Apple vient d’annoncer que, dans le cadre d’une proposition d’arrangement entre le géant américain et les développeurs qui ont attaqué l’entreprise en justice, la marque permettra désormais de partager publiquement l’existence de méthodes de paiement alternatives, en dehors d’iOS ou de l’App Store.

Les développeurs peuvent désormais promouvoir plus facilement leurs propres solutions

Cela signifie que si un service via abonnement comme Netflix ou Spotify vous permet de vous abonner directement via son propre site web, le service aura l’autorisation de partager cette possibilité publiquement avec ses utilisateurs, que ce soit par email ou via “d’autres services de communication”, ce qui était jusqu’à présent très difficile à faire.

Il semble qu’il soit toujours interdit de promouvoir ces méthodes de paiement directement dans les applications mais les développeurs ont désormais un peu plus de latitude pour informer leurs utilisateurs de ces solutions alternatives. Nul ne sait si cet assouplissement des règles viendra apaiser les développeurs sur le long terme mais Apple se retrouve actuellement dans une position très délicate. En Corée du Sud, par exemple, une loi pourrait bien obliger Apple et Google à accepter les systèmes de paiement tiers. La firme de Cupertino essaie ainsi de prendre les devants.