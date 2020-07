Apple App Store : grand gagnant de la pandémie de Covid-19

La pandémie de Covid-19 n'est pas encore derrière nous mais les mesures de confinement se sont assouplies dans de nombreux pays. L'occasion de dresser un bilan de ces mois difficiles. Certains secteurs ont souffert, d'autres ont décollé.

Le confinement n’a pas fait que des dégâts. Certains secteurs ont grandement profité de cette presque assignation à résidence. C’est le cas des stores d’applications. Si la plate-forme Android de Google dispose d’une part de marché bien plus importante, en termes de revenus purs, celle d’Apple, iOS, est bien plus lucrative. Et les données de Sensor Tower viennent confirmer tout cela, particulièrement durant la pandémie.

L’Apple App Store, grand gagnant de la crise sanitaire

Selon les données de la société spécialisée, il semblerait que les utilisateurs d’iOS aient dépensé près du double sur l’App Store que ceux d’Android sur Google Play durant le premier semestre 2020. Le rapport affirme que l’App Store a généré pas moins de 32,8 milliards de dollars de revenus contre “seulement” 17,3 milliards pour Google Play. Par rapport à la même période l’année dernière, l’App Store est en progression de 24,7%, le Play Store de 21%.

Avec des revenus deux fois plus importants que ceux de Google Play

Certains analystes suggéraient que Apple pourrait profiter de cette pandémie de Covid-19. À cause des mesures de confinement et des millions de personnes contraintes de rester chez elles, les utilisateurs devaient trouver des moyens de s’occuper. Acheter ou louer des films ou séries TV, dépenser dans les applications était une manière parmi d’autres pour ce faire. Cela ne signifie pas, bien sûr, que les utilisateurs Android n’ont pas fait la même chose mais si ces chiffres sont corrects, il est aujourd’hui certain que les utilisateurs iOS dépensent davantage sur les stores.