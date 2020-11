Apple annonce un programme de remplacement pour certains AirPods Pro

Les Apple AirPods, et leur version Pro, sont actuellement les écouteurs true wireless les plus populaires. Pour de bonnes raisons. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas des problèmes ici ou là.

Si vous avez acheté récemment une paire d’écouteurs AirPods Pro chez Apple, il est possible que vous ayez droit à un remplacement gratuit. Pourquoi ? Comment ? C’est en tous les cas ce qui ressort d’un document d’aide publié sur le site d’Apple qui explique que les AirPods fabriqués avant Octobre 2020 pourraient souffrir de problème de son.

Apple lance un programme de remplacement pour les AirPods Pro

Selon Apple, si vos AirPods Pro sont victimes de “sons crépitants ou statiques qui augmentent dans les environnements bruyants, en faisant de l’exercice ou en parlant au téléphone”, ou si “la réduction active de bruit ne fonctionne pas comme attendue, entrainant par exemple une diminution des basses ou une augmentation des sons d’arrière-plan, comme la rue ou un avion”, alors il semblerait que vous puissiez avoir droit à un remplacement gratuit de vos écouteurs de la part de la firme de Cupertino.

Certains écouteurs souffriraient de graves problèmes de son

Apple précise aussi que le produit dans son ensemble ne sera pas remplacé. L’étui, par exemple, ne sera pas échangé. De plus, la marque à la pomme ne remplacera que l’écouteur affecté. Ainsi, si seul l’écouteur gauche de vos AirPods Pro est touché, seul celui-ci sera remplacé, vous garderez le droit. La firme de Cupertino effectuera elle-même un certain nombre de tests pour déterminer quels écouteurs sont affectés par ces bugs et procéder aux échanges le cas échéant.

Autrement dit, si vous avez un, ou vos deux écouteurs AirPods Pro qui semblent souffrir des problèmes décrits plus hauts, vous devriez les apporter en Apple Store ou chez un revendeur agréé pour savoir si vous pouvez bénéficier d’un remplacement gratuit. qui ne tente rien n’a rien, après tout. Et c’est toujours sympathique d’éviter de passer à la caisse, surtout à l’approche des fêtes de fin d’année.