Apple annonce un grand événement presse pour le 15 septembre

Depuis de longues semaines, les rumeurs vont bon train quant à la date de l’événement presse organisé par Apple pour annoncer officiellement ses nouveaux produits, et notamment les très attendus iPhone 12 et autre Apple Watch. L’autre jour, nous rapportions que la firme de Cupertino pourrait tenir ce même événement dans le courant de la semaine. Il semblerait que cette prédiction n’était pas loin de la vérité…

En effet, Apple a publié il y a quelques heures sur sa page YouTube une vidéo qui démarrera, en live, le 15 septembre à 19h précise (heure française). Seule mention que l’on peut y lire actuellement, “Time flies” (“le temps passe”). Cela étant dit, avant que vous ne vous mettiez à sauter partout en pensant pouvoir enfin découvrir l’iPhone 12, sachez que cet événement ne concernerait pas ledit iPhone 12.

Pourquoi ? Comment ? Si l’on en croit un tweet de Mark Gurman, de Bloomberg, généralement très au fait de ce genre de choses, cet événement ne devrait pas servir d’annonce pour l’iPhone 12. Apple devrait en profiter pour annoncer ses nouveaux iPad ainsi que son Apple Watch Series 6. Comme certains l’ont par ailleurs précisé, cela serait finalement très logique. Si Apple devait annoncer tous ses nouveaux produits durant un seul et même événement, cela serait trop long, trop indigeste.

Qui plus est, il est aussi toujours possible que certaines annonces viennent distraire le public de l’iPhone 12. Ce qui desservirait l’objectif principal, à savoir vanter l’iPhone. Cela étant dit, rien de tout ceci n’est officiel, rien n’a été confirmé par la marque à la pomme. Il serait cependant bien surprenant de voir l’iPhone 12 ce 15 septembre. À l’heure actuelle, tout le monde s’accorde à penser que cet iPhone 12 ne sera pas officialisé avant la seconde moitié du mois d’octobre.

Peu importe finalement, il faudra de toute façon attendre les communications officielles de la firme de Cupertino pour savoir de quoi il retourne précisément. D’ici là, faites une croix dans votre calendrier à mardi prochain pour découvrir un certain nombre de nouveaux produits estampillés de la pomme. Et qui sait, peut-être Apple en profitera-t-il pour dévoiler la date d’un autre événement presse… À suivre !

I am told Apple won’t announce the iPhone until October. This is for the iPad and Apple Watch in all likelihood. https://t.co/pw1oVXVoaL

— Mark Gurman (@markgurman) September 8, 2020