Apple, Amazon, Google et Zigbee ensemble pour un standard ouvert de domotique

Si la domotique offre un réel un confort et une énorme praticité au quotidien, elle souffre encore d'un handicap majeur, la multitude de protocoles existants. Rendant de fait les appareils difficilement compatibles entre eux. Il faudrait un vrai standard...

Amazon, Apple, Google et l’Alliance Zigbee. De grands noms sur le marché de la domotique actuel. Chacun propose aujourd’hui ses solutions, ses protocoles, ses services, ses produits. Ce qui permet d’effectuer de sympathiques configurations dans nos foyers. Mais aujourd’hui, tous ont décidé de former un nouveau groupe de travail dont l’objectif est de concevoir un standard ouvert pour tous les appareils de domotique. Le rêve pour les amateurs et utilisateurs de domotique !

Bientôt un standard ouvert pour la domotique ?

Ce groupe de travail répond au petit nom – pas très sexy, il faut l’avouer – de “Project Connected Home over IP”. Et il a même déjà son propre site Internet. À travers cette nouvelle collaboration, ces géants de la tech vont donc tenter de développer un standard de connectivité qui pourrait être utilisé par tous les appareils de nos maisons intelligentes. Avec ce standard ouvert, les appareils seront facilement compatibles les uns avec les autres, peu importe leurs différences matérielles. Le groupe veut aussi développer ce standard avec une approche open-source.

Amazon, Apple, Google et l’Alliance Zigbee y travaillent

Autrement dit, toutes les entreprises participant au projet peuvent contribuer et partager leurs connaissances pour rendre ce standard le plus performant et efficace possible, tout en le laissant totalement libre de droit et d’utilisation. Et pas uniquement pour les consommateurs. Cela devrait aussi permettre aux fabricants d’étendre leur compatibilité. Par exemple, ils pourront rendre un appareil compatible avec tous les assistants numériques vocaux (Siri, Google Assistant, Alexa et d’autres) en utilisant simplement ce standard ouvert. Techniquement, il s’agira de définir un certain nombre de technologies réseau basées sur l’IP pour mettre au point une certification pour les appareils. Dans le communiqué de presse publié par Apple, il est aussi fait mention que l’Alliance Zigbee compte dans ses rangs des entreprises comme IKEA, Legrand, NXP Semiconductors, Resideo, Samsung SmartThings, Schneider Electric, Signify (ex-Philips Lighting), Silicon Labs, Somfy et Wulian, autant de contributeurs de renom au projet.