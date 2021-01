Apple AirTags : une vidéo les montre en pleine action

Apple a décidé d'élargir son catalogue en proposant un certain nombre de nouveaux produits. Nous avons eu droit récemment à un casque audio. Nous attendons encore aujourd'hui les AirTags, concurrents de trackers Bluetooth Tile.

Apple fourmille d’idées de produits, bien au-delà de ses smartphones, tablettes et autres ordinateurs. Il y a quelque temps, la marque à la pomme s’est lancée sur le marché des écouteurs avec ses AirPods, puis des casques avec le AirPods Max. Assez loin de la musique, l’on attend aujourd’hui les AirTags, ces trackers qui viendront concurrencer directement les trackers Bluetooth Tile.

Le Apple AirTags se dévoilent comme jamais

Cela fait quelque temps maintenant que les rumeurs évoquant les accessoires de tracking AirTags circulent. Il s’agit là de la réponse directe de la firme de Cupertino aux trackers Bluetooth Tile, excepté que ceux-ci utiliseront l’ultra-wideband (UWB), supposée offrir un tracking plus précis par rapport au Bluetooth conventionnel. Le produit n’a pas encore été annoncé officiellement mais cela pourrait ne plus tarder.

En effet, une vidéo publiée sur YouTube par le leakster Jon Prosser, très réputé en ce qui concerne tout l’écosystème d’Apple, vient en dévoiler énormément sur ces accessoires. La vidéo en question montre l’animation à laquelle les utilisateurs devraient avoir droit lorsqu’ils appairent un tel produit avec leur iPhone. Mieux encore, elle “confirme” aussi le design de ces tuiles.

Signe d’un lancement imminent ?

De ce que l’on peut en dire, et en partant du principe que cette vidéo est avérée, le design des AirTags ressemble beaucoup à une pile de montre. Avec un dos sur lequel on retrouve le logo Apple et le nom AirTags et une face avant toute blanche, probablement en plastique. Selon Jon Prosser, les AirTags seraient prêts depuis un moment maintenant mais Apple a reporté leur commercialisation à cause de la pandémie et de la crise sanitaire. La marque à la pomme attendrait actuellement le meilleur moment.

Et selon notre homme, il se pourrait que ce soit pour ce printemps. C’est d’ailleurs souvent à cette période de l’année qu’Apple procède à ses premières annonces. Nous devrions même peut-être avoir droit à un iPad Pro avec écran mini LED. Qui sait, peut-être saura-t-on enfin tout de ces Apple AirTags à ce moment-là…