Apple AirTags : un petit étui de transport fait son apparition

Aujourd’hui est un grand jour pour Apple. La firme de Cupertino tient en effet un événement, à 19h. Celui-ci permettra de dévoiler officiellement les très attendus Mac dotés d’une puce Apple Silicon. Cet énième rendez-vous public sera aussi l’occasion d’annoncer un nouvel accessoire, les AirTags. Et aujourd’hui, selon un tweet de @choco_bit, il semblerait que nous ayons un premier aperçu d’un étui de transport pour ces AirTags sous la forme d’un porte-clefs.

Au cas où vous ne le sauriez pas encore, les AirTags sont un accessoire de tracking, très similaire aux Tile dans leur concept et les fonctionnalités qu’ils offrent. Les utilisateurs pourront fixés ces AirTags à divers objets, comme un iPhone, un portefeuille, un porte-clefs, pour garder une trace de ces derniers dans l’éventualité où ceux-ci seraient égarés ou perdus. Les retrouver deviendra alors bien plus facile, il suffira de suivre les indications via l’application mobile dédiée.

Parmi les avantage de ces AirTags par rapport aux Tile, on citera notamment l’utilisation de la technologie ultra-wideband. Celle-ci permet une localisation bien plus précise par rapport au Bluetooth traditionnel et ce serait apparemment l’une des raisons pour lesquelles Apple a commencé à intégrer cette technologie dans ces récents iPhone, avec l’iPhone 11 en 2019. Nul doute la firme de Cupertino devrait l’embarquer dans d’autres catégories de produits, iPad ou pourquoi pas MacBook.

Nul ne sait encore combien cet accessoire sera vendu ou quelles pourraient être ses autres fonctionnalités, si tant est qu’il en est davantage, mais si les rumeurs sont avérées, nous devrions avoir tous les détails durant l’événement de ce soir. Rendez-vous donc ce soir, à partir de 19h, pour découvrir les premières machines Mac sous Apple Silicon et très certainement ces petits Apple AirTags qui devraient grandement simplifier la vie des plus têtes en l’air.

Potentially AirTag carrying accessory in Saddle Brown.

Looks a lot like this previously reported patent, but take it with a bit of salt though since something similar is easily reproducible in China. pic.twitter.com/HHRi2p4Cyu

— Fudge (@choco_bit) November 9, 2020