Apple AirTags : les tests sont presque terminés, dans les temps pour un lancement en novembre

Selon les dernière rumeurs en date, les Apple AirTags, ces petits accessoires de tracking Bluetooth, devraient être lancés officiellement durant le mois de novembre. Aujourd’hui, si l’on en croit un tweet du généralement très bien informé Jon Prosser, il semblerait que la date de ce lancement approche à grand pas. Notre homme aurait entendu dire que les tests finaux de ces AirTags sont pratiquement achevés.

Jon Prosser affirme que Apple devrait avoir terminé lesdits tests le 6 novembre prochain. Et toujours selon ses dires, Apple aurait l’habitude de lancer ses produits sur le marché dans les 30 jours suivant la fin de ces tests. Étant donné que Apple annonce d’ordinaire ses produits en s’arrangeant pour que ceux-ci puissent être expédiés dans la semaine qui suit, une annonce en bonne et due forme à la mi-novembre serait tout à fait logique.

Les Apple AirTags, pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, sont de petits accessoires de tracking Bluetooth, comme les trackers Tile. Cela étant dit, l’un des avantages de ces AirTags par rapport à la concurrence, c’est que ceux-ci utilisent l’ultrawideband. Celles-ci permettent d’obtenir des résultats plus précis que le Bluetooth. Autrement dit, les utilisateurs devraient être en mesure de localiser leurs objets attachés aux AirTags plus facilement que s’ils utilisaient une solution Bluetooth classique.

Cet accessoire devait à l’origine, selon certaines rumeurs, être annoncé en même temps que l’iPhone 12 mais il avait ensuite été reporté à 2021. Une rumeur plus récente annonçait un lancement ne novembre. Il va sans dire que cette nouvelle information est une fois encore à prendre avec des pincettes mais si cette date de novembre est avérée, nous aurons alors tous les détails concernant ces Apple AirTags dans quelques semaines seulement. Encore un peu de patience.

All final performance testing for AirTags (B389) will be 100% completed on November 6.

After this testing, products typically ship within 30 days.

Sure looks like we’re getting AirTags for sure at the November event.

— Jon Prosser (@jon_prosser) October 23, 2020