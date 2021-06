Apple AirTag : des améliorations à venir concernant la vie privée

Apple annonce un certain nombre de nouvelles mesures à venir concernant le respect de la vie privée sur ses récents AirTag.

L’Apple AirTag est petit accessoire très pratique pour garder un oeil sur ses objets les plus importants. Compacts et très efficaces, vous ne devriez plus égarer votre portefeuille, vos lunettes, vos clefs ou la télécommande de la TV. Et la firme de Cupertino place une fois encore le respect de votre vie privée en haut de sa liste des priorités.

Apple améliore encore l’aspect vie privée de ses AirTag

Les AirTag disposent déjà d’un certain nombre de fonctionnalités concernant la vie privée. L’une d’entre elles permet même d’éviter que l’appareil ne soit utilisé pour espionner ou suivre quelqu’un sans qu’il ne le sache. Le système dans son ensemble est loin d’être parfait mais dans la mesure où il est encore tout jeune, il y a largement la place de l’améliorer.

Et c’est exactement ce qu’Apple entend faire. Le géant américain a tout récemment annoncé l’arrivée prochaine d’un grand nombre de modifications pour améliorer justement le respect de la vie privée. Parmi les changements attendus, on citera l’alerte sonore jouée par le AirTag lorsque celui-ci se retrouve séparé de son propriétaire. Actuellement, le AirTag ne se fait entendre qu’après trois jours de séparation.

Quelques modifications et nouveautés bienvenues

Avec cette modification, l’accessoire émettra une alerte de manière aléatoire dans un intervalle compris entre 8 et 24 heures après avoir été séparé de son propriétaire. Ceci pour rendre la chose moins prévisible à une personne malintentionnée.

L’Apple AirTag dispose aussi d’une fonctionnalité permettant aux utilisateurs d’iPhone de savoir si un AirTag inconnu se situe à proximité mais la firme de Cupertino développe aussi une application similaire pour les utilisateurs Android. Actuellement, les AirTag ne sont pas utilisables sur Android et cette nouvelle application ne les rendra pas utilisables pour autant mais les utilisateurs Android pourront au moins savoir si un AirTag se trouve à proximité de leur smartphone.