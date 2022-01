Apple AirTag : 7 choses à savoir absolument

Les Apple AirTag sont parfaits pour ne plus égarer ses objets importants du quotidien. Voici sept choses qu'il faut savoir absolument.

L’accessoire Apple AirTag fait à près la taille d’une pièce de cinquante centimes, mais n’allez pas juger l’utilité de ce petit gadget par sa seule taille. Chaque AirTag peut facilement être glissé dans un bagage ou attacher à quelque chose que vous perdez constamment, et avec l’iPhone il devient très facile de remettre la main dessus.

Même si l’objet n’est pas à portée du Bluetooth de votre iPhone, le tracker peut utiliser le réseau Apple Localiser pour vous aider à le retrouver, tout comme il vous aide déjà si vous perdez votre iPhone.

Configuration super rapide

Si vous avez déjà configuré des AirPods, vous savez déjà tout ce qu’il y a à savoir pour les AirTag. Et si ce n’est pas le cas, pas de panique, le processus est des plus simples. Une fois déballé, retirez le film plastique et tirez la languette qui empêche la pile d’alimenter l’accessoire.

Déverrouillez votre iPhone et placez le tracker à côté de votre téléphone. Une alerte va apparaître sur votre iPhone, vous indiquant qu’un nouvel AirTag est à proximité et votre smartphone va vous guider pas à pas.

Comment puis-je suivre un AirTag à proximité ?

Si vous avez égaré vos clefs ou un sac chez vous et qu’il a un AirTag, il est très facile de remettre la main dessus. Ouvrez l’application Localiser, sélectionnez l’onglet Objets et tapotez sur le tag que vous voulez retrouver. Faites glisser le panneau vers le haut depuis le bas de l’écran et tapotez sur le bouton Localiser.

Votre iPhone va se connecter à l’AirTag ou vous demander de vous déplacer pendant qu’il tente de capter son signal. Lorsque vous vous approchez, le téléphone affichera la distance et la direction estimées. SI vous avez un iPhone 11 ou plus récent, votre smartphone utilisera le signal UWB pour vous proposer une localisation très précise. Dans le cas contraire, le processus reposera sur le Bluetooth Low Energy pour vous orienter.

En bas de l’écran, un bouton haut-parleur permet de faire jouer un son au AirTag pour le localiser à l’oreille.

J’ai perdu quelque chose avec un AirTag attaché, que dois-je faire ?

Si vous avez vraiment perdu votre sac ou vos clefs avec un AirTag, dans un centre commercial par exemple, le processus est un peu différent. Tout d’abord, il faut activer le Mode Perdu pour l’AirTag. Cela se fait dans l’application Localiser, puis dans l’onglet Objets puis en sélectionnant le tracker en question et en glissant le panneau vers le haut depuis le bas de l’écran jusqu’à voir apparaître l’option Mode Perdu.

Tapotez Activer, lisez les informations sur l’écran suivant et sélectionnez Continuer. Sur l’écran d’après, entrez un numéro de téléphone pour pouvoir être joint si quelqu’un retrouve votre AirTag ou tapotez sur adresse email, puis Suivant. Sur l’écran suivant, activez “Avertir lorsque trouvé”. Vous saurez alors si le tracker a été localisé par un autre appareil Apple. Et tapotez sur Activer.

Si vous ne déclarez pas le tag comme perdu, si celui-ci devait être scanné, la personne ne saurait comment vous contacter. N’oubliez pas cette étape.

Le réseau Apple Localiser utilise tous les appareils de la marque à la pomme avec la fonctionnalité activée. Avec près d’un milliard d’iPhone en circulation, vous ne devriez pas avoir trop de problèmes à retrouver votre AirTag facilement. Si vous avez activé l’option Avertir, dès qu’un appareil se connecte à votre AirTag, vous recevrez une alerte.

Et si je trouve l’AirTag de quelqu’un d’autre ?

Que vous ayez un iPhone ou un smartphone Android, si vous trouvez un AirTag, vous pouvez aider à retourner l’objet perdu à son propriétaire en scannant l’AirTag comme si vous alliez réaliser un paiement mobile.

Autrement dit, approchez l’AirTag de l’arrière de votre smartphone et laissez le scanner NFC lire la puce. Une fenêtre va apparaître avec un lien web. Ouvrez-le et vous pourrez savoir si le propriétaire a marqué l’objet comme perdu ainsi qu’un numéro de téléphone ou une adresse email pour le contacter.

Comment changer le nom de mon AirTag ?

Durant la phase de configuration initiale, on vous demande de donner un nom à votre AirTag. Les noms proposés ont tous un emoji, mais vous n’êtes pas limité(e) à cette liste. Pour renommer, ouvrez l’application Localiser sur votre iPhone, allez dans l’onglet Objets, sélectionnez l’AirTag que vous voulez modifier, faites remonter le panneau depuis le bas de l’écran.

En bas de l’écran se trouve un bouton Renommer. Sélectionnez un nom ou entrez le nom que vous voulez. Vous pouvez aussi utiliser un emoji comme icône pour le visualiser sur la carte.

Puis-je donner un AirTag à quelqu’un sans mon Apple ID ?

Apple a conçu ses AirTag pour être liés à un Apple ID, il n’y a actuellement aucun moyen de partager un AirTag avec un autre membre de son groupe de Partage familial, par exemple. Cela signifie que l’AirTag que vous avez configuré avec votre compte sera lié à votre propre Apple ID. Et non à celui de votre femme s’il s’agit de son trousseau de clefs, par exemple. Et pour le retrouver, vous seul pourrez le faire.

Pour corriger cela, il faut supprimer l’AirTag de votre compte et laisser l’autre personne l’appairer.

Ouvrez l’application Localiser, sélectionnez l’onglet Objets, tapotez sur l’AirTag à supprimer, ouvrez le panneau en balayant vers le haut depuis le bas de l’écran. Tout en bas, un bouton Supprimer l’objet puis Supprimer. L’AirTag va alors biper pour vous faire savoir qu’il a été supprimé et qu’il est prêt à être reconfiguré.

Comment puis-je remplacer la pile de mon AirTag ?

Vous n’avez pas à recharger votre AirTag, encore moins à le jeter une fois la batterie à plat. Après environ un an d’utilisation, vous pouvez simplement remplacer la pile, en quelques secondes.

Lorsque la pile commence à faiblir, vous devriez recevoir des avertissements sur votre iPhone (environ un mois avant qu’elle ne soit totalement à plat). Vous avez donc le temps de vous préparer.

L’AirTag utilise une pile CR2032, que l’on trouve facilement un peu partout. Pour changer la pile, il faut d’abord retirer l’arrière du tracker, en faisant tourner le panneau arrière, celui qui a le logo Apple, d’environ un quart de tour vers la gauche. Remplacez la pile, avec le + vers le haut. Remettez le panneau arrière, avec un quart de tour vers la droite. L’AirTag émettra un petit son lorsqu’il sera rallumé.