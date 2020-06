Apple AirPower : des photos du tapis de recharge sans fil en fonctionnement ?

Comme vous vous en souvenez très certainement, au début de l’année 2019, Apple annonçait l’annulation de son projet de tapis de recharge sans fil AirPower. Plusieurs rapports évoquaient alors des difficultés techniques insurmontables, notamment en terme de surchauffe, rendant impossible une quelconque commercialisation. Mais ce projet ne devait, semble-t-il, pas disparaître.

En effet, vers la fin de l’année dernier, une nouvelle rumeur faisait son apparition. La firme de Cupertino n’aurait pas abandonné son idée et travaillait apparemment encore sur le AirPower. Aujourd’hui, un tweet de Jon Prosser vient renforcer encore cette rumeur. Dans le tweet en question, notre homme partage des photos de ce qui semble être un tapis AirPower en plein travail. L’accessoire recharge des écouteurs AirPods ainsi qu’une Apple Watch, en même temps.

Et cette recharge de l’Apple Watch est particulièrement intéressante dans la mesure où il s’agissait de l’un des soucis avec un prototype précédent, incapable de charger la smartwatch. Contrairement aux AirPods et aux iPhone qui sont pleinement compatibles avec la recharge sans fil, l’Apple Watch utilise un chargeur magnétique propriétaire qui vient se fixer à l’arrière de la montre. Autre fait intéressant, l’accessoire semble alimenté via un câble USB-C.

Jon Posser affirmait en avril dernier que l’Airpower pourrait être décliné en plusieurs tailles, pour recharger soit un soit plusieurs appareils simultanément. Difficile de juger de la véracité de cette information mais il faut en tous les cas, semble-t-il, reconnaître que Apple n’a pas abandonné son projet d’un tapis de recharge sans fil. À suivre !

Well, you guys wanted a better picture of “C68”… 😏

Remember how I said that the main problem was that current prototypes didn’t support Apple Watch?

Yeah.

Well.

They got the Watch working… 👀 pic.twitter.com/LvBeNAAtt3

— Jon Prosser (@jon_prosser) June 18, 2020