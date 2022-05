Apple AirPods Pro : 10 astuces à connaître (et utiliser)

Les Apple AirPods Pro sont des écouteurs très compacts, mais qui regorgent de fonctionnalités. Voici 10 astuces à connaître.

Apple propose de nombreux produits audio, les AirPods Pro sont parmi les meilleurs. Même par rapport aux plus récents AirPods 3, les AirPods Pro restent intéressants en termes de fonctionnalités. Notamment parce que ces derniers ont certaines fonctions uniques, dont la réduction de bruit active ou les embouts en silicone interchangeables. Si petits soient-ils, il y a beaucoup à apprendre. Ce guide est là pour cela. 10 astuces à connaître absolument.

Appairer les AirPods ne prend que quelques secondes

Une fois les AirPods Prod déballés, déverrouillez votre iPhone ou iPad et ouvrez l’étui de recharge des écouteurs. Une seconde plus tard, une fenêtre va apparaître à l’écran de votre appareil vous demandant si vous voulez appairer les écouteurs. Tapotez sur Connecter pour initier l’opération et le tour est joué. Vos AirPods Pro fonctionneront désormais avec votre iPhone ou iPad, mais aussi avec tous les appareils enregistrés dans votre compte iCloud.

Appuyer pas tapoter

Il faut utiliser les queues des écouteurs comme bouton. Pas des boutons conventionnels, plutôt des capteurs-pression, à la manière du trackpad sur un MacBook, MacBook Air ou MacBook Pro.

Avec deux doigts, pressez donc la queue d’un écouteur. Vous entendrez un clic dans l’oreille à chaque pression.

Une seule pression : pause/lecture

Deux pressions : piste suivante

Trois pressions : piste précédente

Pression longue : basculer entre la réduction de bruit et le mode transparence

Visualiser l’autonomie

L’une des meilleures fonctionnalités des AirPods Pro est leur autonomie. Entre la batterie intégrée dans les écouteurs et celle de l’étui, vous avez des heures d’autonomie. Apple propose plusieurs solutions pour savoir combien il reste.

Quand vous voulez cette information, déverrouillez votre iPhone ou iPad et ouvrez l’étui à côté de votre appareil avec les AirPods encore à l’intérieur. Une animation apparaît, montrant le niveau de charge de chaque écouteur et de l’étui.

Vous pouvez aussi ajouter le widget batterie sur l’écran d’accueil de votre iPhone. Lorsque les AirPods sont appairés et actifs sur votre téléphone, l’autonomie restante de chaque écouteur apparaît dans le widget.

Utiliser la réduction de bruit active

C’est la fonctionnalité principale des AirPods Pro. Activée, elle bloque presque tous les bruits extérieurs. Pour la désactiver, il faut une longue pression sur le capteur-pression d’un écouteur. Ensuite, lorsque le Centre de Contrôle apparaît, appuyez longtemps sur le bouton du volume. En bas de l’écran, vous avez alors trois options : réduction de bruit, off ou transparence.

Lorsque vous passez en mode transparence, vous entendrez les bruits de votre environnement et votre musique dans les écouteurs. Pratique quand vous êtes à pied, en ville, par exemple. Vous pouvez basculer entre le mode transparence et la réduction de bruit avec une longue pression sur le capteur-pression ou en utilisant le bouton dans le Centre de contrôle.

L’audio spatial est une expérience impressionnante

L’audio spatial offre une expérience de son immersive, avec une signature à 360° qui s’ajuste à votre mouvement. C’est relativement nouveau, tout comme la prise en charge du Dolby Atmos pour Apple Music, et suffit d’activer la fonction dans les réglages pour en profiter.

Pour activer l’audio spatial, direction Réglages > Bluetooth. Tapotez sur le “i” à côté de vos AirPods Pro et basculez le bouton à côté de Audio spatial sur On. Vous pouvez écouter une démonstration en sélectionnant “Voir et entendre comment ça fonctionne”.

Désormais, quand vous regardez une vidéo dans une application comme Apple TV avec vos AirPods Pro, vous profiterez de cette immersion sonore.

Si vous ne voyez pas la fonctionnalité, assurez-vous d’avoir bien la dernière version du firmware.

Utiliser l’Apple Watch pour contrôler les AirPods Pro

Si vous avez une Apple Watch, vous pouvez tapoter sur l’icône AirPlay dans l’app Now Playing pour basculer entre la réduction de bruit et la transparence quand vous utilisez votre AirPods Pro.

Utiliser le Mac pour contrôler les AirPods Pro

Lorsque vous utilisez vos AirPods Pro avec votre Mac, vous pouvez basculer entre la réduction de bruit et la transparence sans toucher aux écouteurs. Sur le Mac, vous verrez l’icône des AirPods lorsque ceux-ci sont connectés. Cliquez dessus et changez de mode.

Ajuster les écouteurs à l’oreille en changeant d’embouts

Dans la boîte des AirPods Pro, on trouve deux autres tailles d’embouts. La taille medium est en place par défaut. Si vous ne vous sentez pas à l’aise avec, essayez une autre taille. Pour retirer les embouts, il suffit de tirer dessus. Appuyez simplement pour en fixer un nouveau.

Faites le test pour trouver la meilleure taille

Si vous fouillez dans les paramètres des AirPods Pro, vous pouvez faire le Test d’ajustement des embouts. Le test va jouer des sons avec les microphones des AirPods et vous dire si les embouts installés ont la bonne taille.

Pour lancer le test, ouvrez l’application Réglages sur votre iPhone, sélectionnez Bluetooth, puis tapotez sur le “i” à côté de vos AirPods Pro. Sélectionnez Test d’ajustement des embouts et suivez les instructions. Ne vous arrêtez cependant pas à cela. Choisissez selon le ressenti à l’oreille.

Voir le status de charge pendant la recharge sans fil

L’étui des AirPods Pro peut être rechargé sans fil, avec les mêmes accessoires que l’iPhone. Cela fonctionne aussi avec les chargeurs MagSafe, mais l’étui ne sera pas aimanté comme un iPhone 12 ou 13. Placez l’étui sur l’accessoire, avec la petite lumière vers le haut pour commencer à charger. Celle-ci va s’allumer pour vous indiquer que la charge est encours. Elle va finir par s’éteindre. Tapotez alors sur l’étui pour vérifier la progression. Si la lumière est verte, l’étui est pleinement rechargé.