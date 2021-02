Apple affirme qu’il n’y aura jamais d’offre gratuite pour Apple Music

Les services de streaming musical ne manquent pas. Certains proposent même des offres gratuites, souvent financées par la publicité. Quid de celle d'Apple, Apple Music ?

Le marché du streaming musical est aujourd’hui extrêmement rempli. Les solutions ne manquent pas. Si certaines plates-formes proposent effectivement une offre gratuite, il convient le plus souvent de s’abonner – et de payer une certaine somme chaque mois – pour profiter au mieux du service. Certaines sont accessibles uniquement via abonnement, et pour Apple Music, cela ne devrait pas changer.

Apple ne proposera jamais d’offre gratuite pour Apple Music

L’une des grandes différences entre les services Apple Music et Spotify, c’est que ce dernier propose aux intéressés une offre gratuite, en échange, évidemment, d’un certain nombre de limitations et de publicités. Spotify est actuellement le leader incontesté sur le marché du streaming musical. La firme de Cupertino passerait-elle à côté de quelque chose en se privant d’une offre gratuite ?

Proposer une telle offre gratuite encouragerait-il davantage d’amateurs de musique à adopter Apple Music ? Peut-être. Mais nous n’aurons jamais la réponse à cette question. En effet, durant une interview avec le gouvernement britannique concernant l’économie des services de streaming musical et si les artistes sont ou non suffisamment rétribués, la directrice de l’édition musicale chez Apple Elena Segal laissait clairement entendre qu’il n’y aurait jamais de version gratuite d’Apple Music.

Une telle offre ne saurait générer suffisamment de revenus

Selon ses propres mots, “nous ne sommes pas convaincus qu’un service supporté par la publicité puisse générer suffisamment de revenus pour fournir un écosystème viable dans son ensemble. Et cela irait aussi à l’encontre de nos valeurs fondamentales vis-à-vis du respect de la vie privée.” Elena Segal révélait aussi qu’Apple était tout à fait ouvert à d’autres formes de compensation, et notamment à la rémunération équitable qui est utilisée par les stations de radio et qui veut que les royalties soient partagées à parts égales entre les labels et les artistes.

Autrement dit, si vous attendiez une quelconque offre gratuite sur Apple Music, n’attendez plus, il n’y en aura pas. Ou tout du moins, pas à court ni moyen terme. Le plus proche d’une offre gratuite reste la période d’essai gratuite offerte à tous les nouveaux abonnés.