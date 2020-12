Apple active son App Store Small Business Program

Que ce soit l’Apple App Store ou le Google Play Store, ces magasins d’applications sont un passage presque obligatoire pour quiconque veut découvrir et installer des applications sur son smartphone ou sa tablette. Et cela place les deux géants de la tech dans une position assez dominante. Une situation qui a régulièrement critiquée ces derniers temps, notamment en ce qui concerne les commissions prélevées sur les transactions. Apple fait aujourd’hui un pas dans la bonne direction.

Apple a commencé à prendre des commissions moins élevées chez certaines des participants à son App Store Small Business Programm, selon AppleInsider. Le géant de la tech a introduit ce programme en novembre dernier, offrant aux développeurs générant moins d’un million de dollars de revenus par an de diviser la commission d’Apple par deux. Ainsi, au lieu de payer 30 % de commission, les participants ne s’acquittent que de 15 % pour les ventes et achats in-app. La firme de Cupertino avait commencé à accepter les demandes de participation au programme au début du mois de décembre et celui-ci devait normalement démarrer au 1er janvier 2021. Il semblerait que la marque à la pomme ait finalement décidé de démarrer son programme un peu plus tôt, pour certains développeurs tout du moins.

Comme AppleInsider le précise, le fondateur d’Apparent Software, Jacob Gorban, ainsi que d’autres participants au programme, ont révélé avoir constaté cette application des commissions réduites. Jacob Gorban tweetait l’information ainsi que quelques captures d’écran :

Looks like the reduced Small Business App Store fee is now in effect. This is for our Mac app, ImageFramer. Time in UTC. 42.5/50 = 0.85. @mjtsai @OliverJHaslam @9to5mac @MacObserver pic.twitter.com/7LkaAQMhAR

— Jacob Gorban (@jacobgorban) December 24, 2020