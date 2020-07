Apple a versé 1 milliard de dollars à Samsung pour le non respect de sa commande d’écrans OLED

Le monde des géants de la tech n'est pas un monde de Bisounours. Tout se négocie et les contrats brassent souvent des montants très importants. Nouvel exemple aujourd'hui.

Dans le monde de la production, plus vous commandez, moins vous payez cher. C’est une règle pas nécessairement immuable mais très fréquente, et plus encore encore dans la production à très hauts volumes. C’est pour cette raison d’ailleurs que les produits qui sont fabriqués en faibles quantités sont souvent plus onéreux que ceux qui le sont massivement. Toujours est-il que Apple n’est pas parvenu à atteindre ses objectifs auprès de Samsung. Et la facture est salée.

Apple aurait versé à Samsung 1 milliard de dollars

Selon un rapport de Display Supply Chain Consultants, Apple aurait payé à Samsung près de 1 milliard de dollars de pénalités (950 millions de dollars précisément) pour ne pas avoir pu atteindre la quantité minimum de panneaux OLED pour ses iPhone. Apparemment, Apple était censé faire produire un certain nombre de panneaux OLED par Samsung mais la relative faible demande a contraint la firme de Cupertino à réduire sa commande auprès du géant sud-coréen, faisant passer le volume total sous le seuil minimal.

pour non respect du minimum de commandes de panneaux OLED pour l’iPhone

Résultat de l’opération, la marque à la pomme a dû s’acquitter de cette pénalité envers Samsung. Une rentrée d’argent plus que substantielle mise en évidence dans les prévisions de résultats du géant asiatique pour le deuxième trimestre 2020. Samsung laissait en effet entendre il y a quelques jours que ce qui aurait pu être une perte d’exploitation à cause d’une baisse des commandes devait finalement devenir un profit grâce à une entré d’argent de 1 milliard de dollars. À noter, il s’agit là de la deuxième fois que Apple se voit contrait de payer une telle pénalité pour non respect du minimum de commande. Le montant est cette fois plus élevé.