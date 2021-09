Apple a prévu une tonne de redesign de produits pour 2022

Apple prévoirait de nombreux redesign de produits pour 2022. MacBook Air, AirPods Pro, iPad Pro et même Mac Pro seraient concernés.

Apple accorde une place très importante au design. Et si la marque à la pomme entreprend assez souvent de grands chantiers dans ce domaine, établir le design parfait prend du temps. Et plus encore si l’on veut harmoniser l’ensemble de son catalogue. Pour l’année prochaine, la firme de Cupertino préparerait un certain nombre de nouveaux designs.

Apple prévoirait de nombreux redesign de produits pour 2022

Lorsque Apple a officialisé son Apple Watch Series 7, nombre de fans, ainsi que la presse spécialisée, dans une certaine mesure, étaient quelque peu déçus, voire choqués. Pourquoi ? Tout simplement parce que, avant l’événement, un grand nombre de rumeurs laissaient entendre que la firme de Cupertino pourrait introduire un redesign important. Malheureusement, celui-ci n’a pas eu lieu.

Un rapport de John Gruber suggérait que les designs qui ont pu fuiter ici ou là pourraient en fait être ceux de l’Apple Watch de 2022. Et aujourd’hui, si l’on en croit un nouveau rapport de Mark Gurman, dans le dernier numéro de sa newsletter Power On, il se pourrait que l’Apple Watch ne soit pas le seul produit à se refaire une beauté dans le courant de l’année 2022.

MacBook Air, AirPods Pro, iPad Pro et même Mac Pro seraient concernés

Si l’on en croit le journaliste de Bloomberg, la marque à la pomme prévoirait de lancer ainsi un nouveau design pour un MacBook Air, les AirPods Pro, l’iPad Pro et même le Mac Pro. Pour ce dernier produit, le résultat sera particulièrement suivi, dans la mesure où nombre de clients se demandent comment Apple a l’intention de gérer le Mac Pro avec ses puces maisons Apple Silicon. Ce ne sera pas une mince affaire de proposer un appareil aussi puissant que le modèle actuel équipé d’un processeur Intel et d’un GPU embarqué.

De plus, concernant les MacBook Air, Apple devrait lancer d’ici peu ses nouveaux MacBook Pro de 14 et 16 pouces. Nous devrions pouvoir nous faire une idée un peu plus précise de ce à quoi le nouveau MacBook Air pourrait ressembler en se basant sur ces nouveautés. N’hésitez pas à revenir à ce moment-là pour tous les détails.