Apple a fabriqué un prototype de AirPods entièrement transparent

Un prototype d'AirPods transparent se montre en photo, un design très intéressant auquel Apple n'a pas donné suite.

Les écouteurs AirPods d’Apple sont facilement reconnaissables avec leur finition blanche. Cela étant dit, il semblerait que, durant la phase de prototypage, la firme de Cupertino a réalisé une paire de AirPods avec une enveloppe transparente, conférant à l’ensemble un look plutôt sympathique. Nombreux sont probablement les utilisateurs qui aimeraient voir cette version devenir réalité, même s’il faut malheureusement admettre qu’il n’y a que peu de chances que cela arrive…

Un prototype d’AirPods transparent se montre en photo

Les clichés de ces AirPods transparents réalisés par Apple ont été partagé sur Twitter par Giulio Zompetti, un collectionneur bien connu d’appareils Apple, comme de prototypes et autres trucs du même genre. Ces AirPods sont clairement de la première génération, ce que l’on peut voir avec leur longue tige. On peut ainsi voir l’enveloppe transparente tout autour de la tige des écouteurs. Malheureusement, pour toute la partie qui se retrouve dans l’oreille, c’est un simple plastique blanc comme on le connaît bien.

Un design très intéressant auquel Apple n’a pas donné suite

Cette version n’a bien évidemment jamais été créée dans l’intention d’être commercialisée, mais il faut bien admettre que le résultat est plutôt réussi. Les AirPods de la première génération étaient un joli rappel aux EarPods que la firme de Cupertino avait l’habitude d’inclure dans les boîtes de ses iPhone, avec les fils en moins. La marque à la pomme a depuis l’heure modifié le design de ses AirPods, avec le dernier modèle en date qui dispose d’une tige bien plus courte.

Le géant américain devrait d’ailleurs introduire la troisième génération d’AirPods Pro en 2022. On ne peut en tous les cas s’empêcher de se demander à quoi peuvent ressembler les premiers designs et prototypes de ces AirPods Pro. Espérons que Giulio Zompetti aura l’occasion de satisfaire notre curiosité dans le futur en partageant de nouveaux clichés.