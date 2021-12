Apple a encore un Mac Intel dans ses cartons

Apple aurait encore un Mac à sortir avec processeur Intel. Il s'agirait du Mac Pro, pour des questions de compatibilité des applications.

Depuis qu’Apple a annoncé son intention de prendre ses distances avec Intel en 2020, la firme de Cupertino a lancé de nouveaux Mac propulsés par ses propres processeurs Apple Silicon. À ce jour, la marque à la pomme n’a officialisé aucun nouveau modèle avec puce Intel. Il semblerait cependant qu’il y ait encore une nouvelle référence à sortir avec une telle puce. Explication.

Apple aurait encore un Mac à sortir avec processeur Intel

Si l’on en croit un rapport de MacRumors, il semblerait que la firme de Cupertino ait donc encore un Mac Intel à commercialiser, et il s’agirait assez logiquement du Mac Pro. Le Mac Pro, pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, est l’ordinateur le plus performant d’Apple à ce jour, pensé et conçu pour les professionnels ayant de gros besoins en ressources. De fait, il sera intéressant de voir comment Apple a l’intention de répondre à cette problématique avec son projet Apple Silicon en termes de performance CPU et GPU.

Il s’agirait du Mac Pro, pour des questions de compatibilité des applications

Il faudra attendre de voir de quoi il retourne, bien évidemment, mais le rapport en question laisse entendre qu’Apple pourrait proposer au moins une nouvelle génération de Mac Pro Intel, avec des processeurs Intel Xeon Scalable. La principale raison derrière cette décision serait la compatibilité des applications. En effet, si le logiciel Rosetta 2 peut actuellement gérer les “conversions” des applications, le rapport suggère que la firme de Cupertino voudrait attendre que le projet soit davantage mature et plus efficace avant de le rendre disponible à ses clients professionnels.

Il y a déjà plusieurs articles affirmant qu’Apple finira par passer son Mac Pro aux puces Apple Silicon et l’utilisation d’une puce maison pourrait même permettre au géant américain de réduire les dimensions de la machine, pour en faire quelque chose de plus compact, mais tout aussi performant, voire davantage.