App Store : Apple et Google font front commun contre une proposition de loi

Il y a quelques jours, un groupe bipartite de sénateurs américains s’est créé pour annoncer qu’ils allaient promouvoir une loi qui viendrait modifier efficacement la manière dont les entreprises comme Apple et Google gèrent leur magasin d’applications. Parmi les modifications proposées, il serait impossible aux entreprises de contraindre les développeurs tiers d’utiliser le système de paiement de la plate-forme.

Cela signifierait donc qu’Apple et Google pourraient ne plus percevoir la commission sur les achats d’applications ou les microtransactions. Cela aurait sans aucun doute un impact important sur leurs revenus. Il n’est donc pas surprenant que les deux géants, qui sont pourtant concurrents au quotidien, fassent aujourd’hui front commun contre cette proposition de loi.

Un communiqué publié par la Chambre du progrès – un groupe commercial américain qui représente les entreprises technologiques et qui compte dans ses rangs notamment Apple, Google, Amazon, Facebook, Twitter et Lyft – rejette fermement ce projet de loi.

Selon le PDG du groupe, Adam Kovacevich, “cette loi est un doigt dans l’œil de quiconque a déjà effectué un achat sur un iPhone ou un appareil Android parce que les smartphones et leur magasin d’applications sont sûrs, fiables et simples à utiliser. Je ne vois aucun utilisateur marcher sur Washington pour demander que le Congrès rende les smartphones plus idiots. Et le Congrès a autre chose à faire que d’intervenir dans une dispute à plusieurs millions de dollars entre différents partis.”

Ceci étant dit, il n’y a aucune garantie que cette proposition de loi devienne une loi à part entière, mais le fait que le projet existe et qu’il n’existe pas uniquement aux États-Unis, montre bien qu’Apple et Google auraient tout intérêt à prendre les devants s’ils ne veulent pas se retrouver en difficulté sur ce terrain. À suivre !