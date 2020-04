Apex Legends : Respawn Entertainment n’oublie pas le cross-play

Un an après son lancement, le Battle Royale d'Electronic Arts a encore du retard sur le cross-play contrairement à la concurrence. La fonctionnalité réclamée par de nombreux joueurs pourrait arriver dans un futur proche.

Alors que Fortnite et Call of Duty : Warzone proposent du cross-play sur toutes les plateformes depuis des semaines et des semaines, Apex Legends n’est pas encore disposé à le soumettre pour une raison inconnue. Dusty Welch, directeur général chez Respawn Entertainment, a pourtant affirmé dans une récente entrevue que c’était une fonctionnalité indispensable pour un Battle Royale : “Pour le cross-play sur Apex Legends, nous voyons que c’est quelque chose qui est quelque peu attendu dans le milieu, et qui est important pour un jeu comme le nôtre. Chad Grenier et moi sommes évidemment de grands adeptes de jouer à notre jeu au travail et pendant notre temps libre – et quand nous rentrons à la maison un vendredi ou un week-end, nous voulons jouer ensemble et nous sommes sur des consoles différentes. Sur un plan personnel, oui, nous aimerions le faire et faire la fête le week-end. Je pense que c’est une chose importante à atteindre.”

Attendez-vous à une mise à jour majeure d’ici les prochaines semaines afin de répondre à la demande des fans d’Apex Legends. A noter que la FAQ officielle du jeu laisse entendre que le cross-play doit potentiellement arriver, mais à une date inconnue : “Nous ne prenons pas en charge le jeu multiplateforme pour l’instant, mais nous travaillons sans relâche pour intégrer de nouvelles fonctionnalités et optimisations à Apex Legends.”

Pas de mode solo permanent dans Apex Legends

Si les joueurs ont pu expérimenter de nouveaux modes de jeu comme le solo et le duo dans le Battle Royale de Respawn Entertainment, le développeur Josh Medina a encore confirmé qu’il ne fallait pas s’y attendre à l’arrivée d’un mode solo pour jouer de manière récurrente : “Nous l’avons déjà dit auparavant, mais les solos ne sont pas sains pour le jeu… Les données que nous collectons sont essentielles et vous ne pouvez pas compter uniquement sur Reddit et Twitter comme des sources de données concluantes.“